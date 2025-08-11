LALIGA
El Rayo ficha a Jozhua Vertrouwd
Según De Telegraaf, el club vallecano ha cerrado la incorporación del jugador de 20 años del Castellón
Esta semana es crucial para el Rayo Vallecano, cuyo futuro de Andrei Ratiu y Pathé Ciss aún está en el aire. Ninguno fue titular en el último amistoso contra el Sunderland, aunque ambos tuvieron minutos tras el descanso. Mientras tanto, el equipo dirigido por Iñigo Pérez no para de moverse en el mercado de fichajes.
Según De Telegraaf, el club vallecano ha cerrado la incorporación de Jozhua Vertrouwd, un jugador de 20 años que llega procedente del CD Castellón. Tal y como indica el medio neerlandés, el Rayo ha firmado al polivalente central zurdo por 1,5 millones de euros más un bonus. Vertrouwd, además de su versatilidad y buena presencia física, puede jugar también como lateral izquierdo.
Nacido en Ámsterdam, Vertrouwd se comprometerá con el Rayo Vallecano para las próximas cinco temporadas. Uno de los objetivos de Iñigo Pérez era reforzar la defensa con un cuarto central. Como la incorporación de Mendy, procedente del Betis, se complicó en los últimos días, en Vallecas no dudaron en apostar por el joven futbolista del Castellón.
Con experiencia en la Segunda División española, Vertrouwd tendrá que demostrar que está listo para dar el salto a LaLiga. Formado en las categorías inferiores del AZ Alkmaar y el Volendam, fue Dick Schreufer quien lo llevó a Castellón hace dos temporadas. Allí logró el ascenso a Segunda y, en la última campaña, disputó 33 partidos, anotó un gol y repartió dos asistencias.
