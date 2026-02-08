Lo del Rayo no tiene explicación: la semana de los horrores de Martín Presa

El barrio de Vallecas tiene un aura especial. Sales de la estación de metro de Portazgo y... ahí está el estadio de Vallecas. Un poco más y te come. El partido empieza mucho antes de que ruede el balón, con los bares desbordados, las calles teñidas de franjirrojo y una energía y ambiente únicos. Es una experiencia que merece la pena vivir. Por ello cualquier fanático del fútbol siente lástima al ver la delicada situación que sufre el club.

La suspensión del Rayo Vallecano-Real Oviedo fue la gota que colmó el vaso. La culminación de una semana horrorosa que vivió la entidad presidida por Rául Martín Presa, cuya figura está más cuestionada que nunca. A las 10:14 horas para ser exactos, algo menos de cuatro horas para el inicio del choque, llegó la notificación de LaLiga: "Con el objetivo de velar por la integridad física de los jugadores, LALIGA ha resuelto la suspensión del partido. La decisión se adopta al comprobarse que, en el momento actual, el terreno de juego no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad".

"Cabe destacar que el Rayo Vallecano ha realizado importantes esfuerzos durante esta misma semana, acometiendo el cambio completo del césped del terreno de juego, con el objetivo de que el partido pudiera disputarse con normalidad. Sin embargo, las condiciones climatológicas adversas durante la ejecución de estos trabajos, así como las previsiones meteorológicas para las próximas horas, con continuidad de lluvias, han impedido que el césped alcance el estado óptimo necesario", detalló el organismo en su comunicado.

Contó 'MARCA' que los futbolistas se acercaron el viernes al estadio para supervisar el estado del césped. No llovió durante la noche del viernes al sábado y, a primera hora del sábado, el presidente, miembros de la directiva y el capitán del equipo acudieron a Vallecas para comprobar en primera persona cómo se encontraba el terreno de juego.

"Presa no, Rayo sí"

Vallecas dijo basta. Los Bukaneros hicieron un llamamiento al rayismo y cientos de hinchas se concentraron en los aledaños del estadio para protestar contra la gestión del presidente, Raúl Martín Presa, tras la suspensión del partido frente al Real Oviedo. Entre cánticos como “Presa, vete ya” o “Presa no, Rayo sí”, los seguidores rayistas exigieron cambios en la dirección del club en una concurrida movilización a la que también se sumaron algunos aficionados carbayones que ya se habían desplazado a Madrid antes de conocerse el aplazamiento.

Manifestación de la afición del Rayo contra su presidente, Raúl Martín Presa, tras la suspensión del partido contra el Real Oviedo. / Kiko Huesca / EFE

Mario Suárez, exfutbolista del Rayo, publicó un vídeo en sus redes sociales con motivo de la cancelación del encuentro y no se mordió la lengua: "No hay excusas, es que es una vergüenza, sólo se habla del Rayo Vallecano por cosas negativas y da pena. Hoy se suspende un partido de fútbol porque no se quiere cuidar el césped. La climatología no es excusa, el Leganés, Getafe, Atlético de Madrid o Real Madrid tienen la misma, pero se gastan el dinero en cuidar sus instalaciones y que sus jugadores puedan estar a gusto. Los jugadores están hartos, ayer sacaron un comunicado junto con el staff quejándose. Se duchan con agua fría, tienen que entrenar fuera de la ciudad deportiva durante meses, en césped sintético en 2026 en Primera División".

"¿Pero y ahora qué, ahora que se puede hacer?, ¿qué va a pasar, va a pasar algo? es que me da mucha pena y es un milagro lo que están haciendo los jugadores del Rayo, es increíble", zanjó desquiciado.

Queja formal de la plantilla

Precisamente, durante la tarde el viernes, la plantilla y el cuerpo técnico del Rayo denunció, mediante un comunicado de la AFE, la precariedad que sufre el club, señalando la falta de servicios médicos y materiales básicos.

"Durante la pretemporada, la plantilla estuvo cerca de tres meses sin poder entrenar en nuestra Ciudad Deportiva debido al mal estado de los campos", "en el último mes, el estado del césped del Estadio de Vallecas ha sido claramente deficiente" o "deficiencias en las instalaciones que usamos a diario, como la falta de agua caliente en las duchas en determinados días, una limpieza que no siempre ha sido la adecuada y unas instalaciones obsoletas que no se corresponden con los estándares que requiere un club de Primera División", son algunas de las peticiones de la plantilla.

El Lech Poznań ya lo denunció

Unas condiciones indignas e impropias de un club de élite que denunció en su momento el Lech Poznań en su visita a Vallecas el pasado mes de noviembre. El club polaco emitió su queja a través de un vídeo en sus redes sociales en el que hacía un 'tour' por el vestuario visitante y, en un tono humorístico, criticó el estado de las instalaciones de su rival: "El vestuario del Lech Poznań en el Estadio de Vallecas es… bastante peculiar".

Unas declaraciones que encontraron la respuesta de un Martín Presa que calificó el vídeo de "miserable" en la previa del choque de Conference League: "Aquí se han cambiado Cristiano Ronaldo y Messi y no han puesto ninguna pega. Y ningún jugador del Lech Poznań tiene la altura deportiva de ellos. Me parece de una gran altanería", aseguró el presidente a 'Movistar +'.

El 'no' homenaje a Pathé Ciss

Tampoco gustó al aficionado rayista que Pathé Ciss, campeón de la Copa África con Senegal, no tuviese un homenaje en Vallecas. No lo tuvo ante Osasuna, cuando se produjo un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, ni ante el Real Madrid, donde acabó expulsado por una dura entrada sobre Dani Ceballos. Por tanto, pidió al club que el reconocimiento no se diese este fin de semana.

Pathé Ciss mostró su disconformidad tras no ser homenajeado por el Rayo Vallecano / EFE

Así lo confirmó la entidad en un comunicado: "El Rayo Vallecano de Madrid informa de que, a petición del jugador, por motivos personales, y debido a la suspensión por la tarjeta roja recibida en el último partido, Pathé Ciss contará con permiso para ausentarse en el encuentro de mañana, que se disputará en el Estadio de Vallecas ante el Real Oviedo. Por este motivo, se pospone el homenaje que estaba previsto en los prolegómenos de dicho partido".

Lo cierto es que el propio jugador reaccionó a su 'no' homenaje en la visita de Osasuna al retuitear el siguiente post de 'X': "El RayoVallecano no es un equipo donde se prodiguen los campeones continentales. Hoy tenían una fabulosa oportunidad de homenajear a Pathé Ciss, campeón de la AFCON 2025, y no han tenido ni ese jodido detalle. Vaya club de mierda".