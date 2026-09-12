El Rayo exige a la Comunidad de Madrid levantar ya la medida cautelar de Vallecas

El Rayo Vallecano ha pedido, mediante un comunicado público emitido este sábado, al consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, que levante cuanto antes la medida que le impide jugar en Vallecas al entender que la auditoria promovida por este organismo concluye que el estadio es apto para albergar encuentros.

"Desde el Club sólo pedimos, rogamos, que el señor Consejero haga un ejercicio de honestidad personal, profesional y política cumpliendo su palabra (y criterio propio) y levantando con carácter inmediato -entre hoy 12 y mañana 13 de septiembre- la medida cautelar que impide al Rayo Vallecano disputar encuentros en su estadio, el Estadio de Vallecas. Si esto se produce, con carácter inmediato, el Rayo afirma que se podría jugar el partido del día 15 de Septiembre frente al RCD Espanyol", indica el club presidido por Raúl Martín Presa.

El Rayo explica que el viernes la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte recibió la auditoría que habían promovido para poder garantizar la seguridad y salubridad del Estadio de Vallecas, y que el informe enviado a Miguel Ángel Fernández, jefe de área de Equipamiento, Sostenibilidad y Eficiencia Energética, "concluye que el Estadio de Vallecas es apto, y por lo tanto que cumple de forma fehaciente con todos y cada uno de los requisitos para albergar espectáculos deportivos".

"Inmediatamente después, y tratando de no interferir de manera alguna con la auditoría promovida por la propia Comunidad de Madrid, una vez que el Club tuvo conocimiento de que ésta ya había sido recibida por parte de la Consejería, el Rayo Vallecano facilitó a la Comunidad de Madrid la auditoría independiente que el propio club encargó y que, como no podía ser de otra forma coincide en resultado con la efectuada por CEIDAL, aclarando con rotundidad que el Estadio de Vallecas es apto para el desarrollo de la actividad", añade.

Por lo tanto, "a lo largo de la mañana, con la firme intención de lograr el objetivo que el propio Consejero, D.Mariano de Paco, ha relatado en un sinfín de intervenciones públicas a lo largo de estas últimas semanas, de volver a jugar en el Estadio de Vallecas a la mayor brevedad posible", el club franjirrojo "se dirigió en repetidas ocasiones a la Comunidad de Madrid, a su Consejero, con la intención de poder confirmar también el alzamiento de la medida cautelar que permita al equipo jugar el partido del martes en su Estadio".

"El Consejero, en dichas comunicaciones, alude que han de respetar los procedimientos, procedimientos que el Club desconoce más allá de la lectura y confirmación de la conclusión del informe independiente realizado por CEIDAL. Aún así, por otro lado y asumiendo la tesis del consejero, el Rayo Vallecano, confiaba en que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, y a su vez la Dirección General de Deportes, actuasen con la misma diligencia y celeridad que hicieron el pasado 14 de julio, en la que en 85 minutos fueron capaces de leer e interpretar un informe de más de 120 páginas, y redactar el suyo propio de 12 folios. Esto, por cierto, es algo demostrado pericialmente, no algo que diga el Rayo Vallecano", añade.

Por lo tanto, continúa, "desde el Club, absolutamente nadie, ni jugadores, ni cuerpo técnico, ni empleados ni por supuesto directivos, puede comprender que existiendo el informe firmado por los auditores, FAVORABLE, no se vaya a producir el alzamiento inmediato de la medida cautelar".

Recuerda que De Paco dijo, incluso a los capitanes de la primera plantilla, que el alzamiento tendría lugar cuando existiese un informe definitivo firmado por los auditores y que garantizase la seguridad y salubridad del recinto, por lo que ruega el levantamiento de la medida cautelar para jugar en Vallecas ante el Espanyol.

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El Rayo precisa que todo lo que expone "es cierto y está en posesión de pruebas documentales que lo acredita. Por tanto el club se reservará el derecho a emprender cualesquiera acciones legales contra quien trate de difamar, menospreciar o menoscabar al Club o a cualquiera de sus miembros".