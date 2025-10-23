Un Rayo espeso suma un empate sobre la bocina ante el Häcken

Un Rayo Vallecano inestable volvió de Suecia con un empate (2-2) en el tiempo de descuento, aunque encadenó tramos de partido lejos de su mejor nivel. Los madrileños se adelantaron en los primeros compases del partido con un gol de Álvaro García, pero los tantos de Lindberg y Brusberg pusieron el choque cuesta arriba. Cuando todo parecía perdido, Ratiu empató la contienda en el descuento, poniendo el 2-2 definitivo.

Los de Iñigo Pérez se adelantaron en el marcador

El inicio de partido no fue malo para los intereses vallecanos, al menos así lo reflejaba el marcador. La primera parte empezó con numerosas imprecisiones por parte de ambos equipos. Las defensas estuvieron especialmente erráticas y permisivas en un primer tramo que parecía más digno de un amistoso que de una batalla europea.

Sin embargo, en una gran acción colectiva, llegó el primer tanto del encuentro. Iván Balliu le puso un magnífico balón al espacio a Sergio Camello, que volvía a la titularidad tras dos partidos sancionado en LaLiga, y asistió con un pase de la muerte a Álvaro García que solo la tuvo que empujar para abrir la lata en el minuto 15 de juego.

Tras encajar el primer gol, el Häcken supo sobreponerse a la situación e intimidar a un Rayo que, a pesar de mandar en el marcador, no conseguía trasladar el dominio al juego. Justo después del tanto de Álvaro García, llegaría una nueva temeridad defensiva del Rayo, obra de Pathé Ciss, que perdió un balón peligroso que Brusberg no supo transformar.

En el minuto 41 llegó la igualada. Una gran conducción de Lindberg, que se marchó con facilidad de Álvaro García le sirvió para poner el empate con un disparo ajustado al palo corto de Augusto Batalla, que no pudo hacer nada para evitar el tanto. Antes del llegar al descanso todavía hubo tiempo para una nueva acción de peligro, en la que Óscar Trejo fue objeto de penalti, aunque este fue invalidado por fuera de juego.

Con el 1-1 que lucía el luminoso se llegó al descanso. Tras la reanudación, Iñigo Pérez aprovechó para introducir su primer cambio: De Frutos entró por un Óscar Trejo que había visto amarilla en el primer tiempo. Al Rayo no le sentó nada bien el paso por los vestuarios, y es que los primeros compases de la segunda mitad fueron claramente para los suecos.

En el minuto 55 se consumó la remontada. Brusberg remató a bocajarro un balón de Lindberg para poner al Häcken por delante en el marcador. Posteriormente llegó un triple cambio de Iñigo Pérez, que buscó agitar la coctelera en la última media hora de partido, dando entrada a Pedro Díaz, Alemao y Fran Pérez. En el 70, un remate lejano del 'Pacha' Espino se estrelló en el larguero, y en el rechace Alemao no pudo materializar la ocasión.

Cuando parecía que el Häcken estaba cómodo en el partido, el Rayo empezó a asediar la portería sueca. Pedro Díaz probó fortuna con un remate desde el centro del campo que Berisha mandó a saque de esquina.

El empate llegó en el añadido

Tras unas cuantas internadas en el último tramo del choque, la sensación de peligro de los madrileños era real. Hasta el punto que en el tiempo de descuento, tras una caída de Jorge de Frutos, el colegiado, a instancias del VAR, señaló penalti.

Ratiu, ingresado en el minuto 81, fue el encargado de transformar la pena máxima cuando pasaban 13 minutos respecto a los 90 reglamentarios. Con el 2-2, el Rayo sumó un punto que le permite mantenerse invicto en su retorno a Europa.