El Rayo busca confirmar su buen momento en Suecia

El Rayo Vallecano afronta este jueves una nueva cita europea cargada de ilusión y ambición. A partir de las 18:45 horas, los de Iñigo Pérez visitan el Gamla Ullevi de Gotemburgo para medirse al Häcken sueco, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Conference League. El conjunto madrileño busca prolongar su buen momento y seguir invicto en la competición continental, tras su buen debut con victoria por 2-0 ante el Shkëndija macedonio.

El regreso del Rayo a Europa está dejando buenas sensaciones. El equipo ha recuperado su identidad, firme atrás y atrevido en campo contrario, encadenando tres triunfos consecutivos (dos en Liga y uno en Conference) sin encajar un solo gol. Las victorias ante Real Sociedad (0-1) y Levante (0-3) han reforzado la confianza de un grupo que, tras un inicio irregular, parece haber encontrado el rumbo y la consistencia de su mejor versión.

Cuatro bajas para Iñigo Pérez

Para este duelo, el técnico navarro no podrá contar con los lesionados Abdul Mumin, Luiz Felipe, Nobel Mendy y Randy Nteka, aunque recupera a Sergio Camello, que podría ser titular tras cumplir sanción. El delantero madrileño liderará el ataque, acompañado por Isi Palazón y Álvaro García, que ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido, junto a su entrenador.

Isi Palazón y Augusto Batalla, tras llegar a tierras suecas / Twitter: RayoVallecano

El Häcken, abonado a la irregularidad

Enfrente estará el Häcken, noveno en la liga sueca y que empató a cero ante el Shelbourne en su estreno europeo. Pese a su irregular temporada, los de Jens Gustafsson llegan encadenando cuatro partidos sin perder. Sin embargo, su fragilidad defensiva y también su escasa experiencia continental juegan a favor del Rayo, que buscará un nuevo triunfo para afianzarse en los puestos altos de la clasificación y seguir soñando en grande en Europa.