El Rayo - Atlético peligra en Vallecas: estas son las alternativas del club

El mal estado del césped del Estadio de Vallecas sigue dando de qué hablar. Tras la suspensión del partido de los vallecanos de este pasado sábado ante el Real Oviedo debido a las condiciones del campo de juego, los trabajos del club para mejorar el césped siguen en marcha y, según varias fuentes, parece que no está todo solucionado aún.

Y es que el siguiente partido del Rayo también es en casa. El derbi madrileño ante el Atlético de Madrid está programado para este próximo domingo 15 de febrero a las 16:15h CET, aunque las constantes lluvias sobre la capital española no están ayudando a los trabajos de reacondicionamiento de la hierba. Y, en ese contexto, aparecen múltiples dudas sobreel estado del césped y, sobre todo, la disputa del partido.

Tanto jugadores del equipo como rivales se han quejado en varias ocasiones del estado del césped de allecas, sobre todo en las zonas de las áreas y los laterales, por lo que el Rayo decidió sustituir el tapete la semana antes del partido ante el Oviedo, aunque no contaba con las condiciones meteorológicas. Con la cantidad de lluvia que cayó sobre Madrid durante esos días, y sin posibilidad de tener el secado adecuado, las nuevas láminas no se terminaron de asentar y se encontraban blandas el sábado, impidiendo la práctica del fútbol.

"La decisión se adopta al comprobarse que, en el momento actual, el terreno de juego no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad", dijo LaLiga en su comunicado de aplazamiento.

Tras este episodio, tanto la empresa RoyalVerd, encargada del reemplazo del césped, como varios operarios del club, han continuado los trabajos para asentar el terreno de juego y desde el club se espera que el partido se mantenga en ese día y esa hora. En las últimas horas han transcendido varias imágenes de los trabajos sobre el verde, que muestran el trabajo a contrarreloj de todos los implicados.

"Nadie nos ha dicho lo contrario y para entonces el terreno de juego estará bien. Hay muchos días por delante para que termine de ponerse en óptimas condiciones", dijo una fuente del club rayista a EFE.

A pesar de eso, desde la 'Cadena SER' se asegura que es "casi imposible" que el partido se duspite en Vallecas ya que se prevé que siga lloviendo hasta el domingo, día de partido, algo que no ayuda a los trabajos de secado y asentamiento de las partículas, además de aumentar el riesgo de lesión.

De no poder jugarse en su 'casa', la misma información apunta que el Rayo barajaría algunas opciones para poder disputar el partido en la misma Comunidad de Madrid, no muy lejos de Vallecas. Se trataría del campo de Butarque, donde juega como local el CD Leganés en LaLiga Hypermotion, o el Riyad Air Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid, rival rayista. En todo caso, LaLiga está monitorizando la situación decidirá a finales de semana definitivamente sobre el caso.

De momento, la sesión de entrenamiento preparatoria prepartido de Iñigo Pérez está programada para que se dispute este sábado en el Estadio de Vallecas, como suele ser habitual todas las jornadas que se disputan en casa (excepto el pasado viernes, que no pudo por el cambio de césped). Será la primera prueba del asentamiento del nuevo césped en el feudo madrileño.

Por su parte, el Atlético, rival del Rayo, es también uno de los clubes afectados por el mal estado del césped. Jugadores como Koke o Gierzmann se han quejado recientemente de las malas condiciones del campo, que no está "al nivel" del equipo. El equipo colchonero recibe en su feudo al FC Barcelona este jueves en la ida de la semifinal de la Copa del Rey.