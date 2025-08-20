El Rayo anuncia la incorporación de Nobel Mendy

El Rayo Vallecano, que el jueves volverá a competición europea en la última ronda previa de la Conference League, en la que se enfrenta al Neman bielorruso, ha anunciado la incorporación del defensa senegalés Nobel Mendy, cedido por el Betis.

Central Izquierdo de 20 años, formado en el París FC, llegó a la cantera del club verdiblanco como cedido en 2023, y el técnico chileno Manuel Pellegrini, ante los problemas de bajas en el centro de la zaga, le hizo debutar en enero de 2024 ante el Alavés en Mendizorroza en partido de dieciseisavos de la Copa del Rey.

✍️ Nobel Mendy, nuevo jugador del Rayo Vallecano.



El defensa llega cedido procedente del Real Betis. pic.twitter.com/cm5Dmn2H5l — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) August 20, 2025

El Betis ejerció la opción de compra en junio del pasado año y Mendy acabó participando en cinco encuentros con el primer equipo, en la Conference League ante el Legia Varsovia y la Fiorentina, en Copa en un choque y en LaLiga ante el Atlético de Madrid y el Valencia.

Ahora espera dar un paso más en su evolución en el club de Vallecas, a cuya plantilla llega para reforzar el centro de la zaga del cuadro que dirige Íñigo Pérez.