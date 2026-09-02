Raúl de Tomás, inscrito por sorpresa por el Rayo Vallecano

Raúl de Tomás, que forma parte del Rayo Vallecano desde el año 2023, alargará su periplo en la capital madrileña hasta el final de la próxima temporada. Es una de las sorpresas que nos dejó el último día de mercado, con su inscripción a última hora.

Lejos queda ya aquella versión de RDT que brilló tanto en el RCD Espanyol como en su primera etapa en Vallecas. De hecho, desde que regresara al Rayo procedente del cuadro catalán, nunca volvió a ser el mismo.

Probó fortuna en Qatar, donde jugó cedido en el Al-Wakrah, pero este verano regresó a LaLiga para dar por concluido su contrato con el Rayo y fichar por otro equipo o convertirse en agente libre. Pero nada de ello sucedió.

El Rayo Vallecano intentó buscarle una salida durante los meses de julio y agosto. Sin éxito. No le quedó más remedio entonces que inscribirle con ficha del primer equipo, al quedar plazas vacantes en la plantilla y al estar obligados a seguir pagándole su salario.

Surge ahora la gran incógnita de su futuro a nivel deportivo. Todo hace indicar que abandonará libre el Rayo Vallecano el próximo 30 de junio, una vez finalice su contrato, pero hasta entonces su rol en la plantilla sigue estando en duda, pues lleva casi nueve meses sin competir (su último partido lo disputó el 7 de enero).

Beñat San José, técnico del cuadro madrileño, deberá tomar una decisión y de él dependerá los minutos que dispute Raúl de Tomás esta temporada, esos que no tuvo con Íñigo Pérez y que le obligaron a marcharse a Oriente Medio, donde solo disputó 13 partidos oficiales, con 3 goles.

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En la pretemporada, Raúl de Tomás se ejercitó en solitario, apartado del grupo, con el único objetivo de evitar cualquier contratiempo que impidiese su venta o cesión en el recién finalizado mercado de fichajes. Pero esa salida no se produjo y el Rayo, a última hora, decidió inscribirlo como jugador del primer equipo.