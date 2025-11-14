Ratiu, una 'ganga' de 25 millones de euros: ¿es tan buen lateral derecho?

Un lateral derecho rumano hace que Europa mire hacia Vallecas más de lo habitual. Se llama Andrei Ratiu, tiene 27 años y una cláusula de rescisión de 25 millones de euros que, incomprensiblemente, nadie se ha atrevido a pagar durante un verano en el que tuvo múltiples ofertas, pero todas rechazadas por Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano. Semana tras semana, el jugador demuestra que está listo para los mejores proyectos del planeta, combinando un físico privilegiado con valentía y una gran capacidad ofensiva que lo destacan como un futbolista distinto. Y el próximo verano apunta a ser uno de los grandes culebrones del mercado.

La estrategia del Rayo Vallecano durante el verano fue clara: o la cláusula, o nada. En este sentido, el club rechazó todas las ofertas inferiores que recibió: 18 millones de euros de la Premier League y otros 12 de la Bundesliga, concretamente del Wolfsburgo. Esa actitud molestó al jugador.

Un fichaje de 800.000 euros

El futbolista, que llegó al Rayo en 2023 por apenas 800.000 euros, se sintió dolido y frustrado. Tras una temporada estelar en la que contribuyó directamente a que el Rayo pueda disputar competición europea este curso, esperaba facilidades para dar el salto. La negativa del club desató el caso y encendió los comentarios en Vallecas. “Lo que se muestra es solo la mitad de la historia. Y quienes hablan no siempre son lo que aparentan”, dijo el propio Ratiu sobre su frustrada salida.

Ratiu, durante un partido ante el Atlético de Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Hace poco, el Rayo compró el 50 % de sus derechos al Villarreal por 5 millones de euros (3,5 fijos + 1,5 variables), pasando a ser propietario total del jugador. El conjunto groguet mantiene una cláusula de recompra superior y un porcentaje de plusvalía en una futura venta. Esto explica por qué Presa se aferró tanto a la cláusula de 25 millones: para evitar la venta y no tener que repartir parte del “pastel”.

Pese a ello, el compromiso del futbolista con el equipo ha sido total y sigue siendo un hombre de máxima confianza para Iñigo Pérez. El rumano lo ha jugado todo en LaLiga: 1080 minutos repartidos en 12 encuentros, disputando cada balón como si fuera el último y recorriendo los carriles de todos los estadios como si tuviera gasolina ilimitada. Sus condiciones técnicas, físicas y tácticas lo destacan como uno de los mejores laterales derechos no solo de LaLiga, sino también de Europa.

Joan García, ante Andrei Ratiu durante el Rayo-Barça / Manu Fernandez / AP

Su mayor virtud es la velocidad, especialmente combinada con su resistencia. Ratiu es el jugador más rápido de LaLiga, con una punta de 34,7 km/h, según ‘Graduent Sports’. Es explosivo, tiene zancada y va muy bien al choque. Puede atacar con solvencia, replegar con facilidad y no escatima esfuerzos para llegar bien al final del partido. Por eso lo juega casi todo. En cuanto a lesiones, es muy fiable: en toda su carrera deportiva solo se ha perdido un partido con el Huesca (por coronavirus), otro con Rumanía y tres con el Rayo Vallecano por una lesión muscular.

Mucho más que velocidad

Pero Ratiu no es solo velocidad y contundencia. El rumano es un gran defensor, maneja muy bien los tiempos para meter la pierna, sabe gestionar las situaciones de dos contra uno para no ser superado y rara vez permite que el extremo le regatee con facilidad. En ataque, cuando despliega las alas, es imparable: cuando llega a línea de fondo no se precipita y es capaz de finalizar él mismo la acción o resolver con un buen centro. Por su explosividad y desborde, genera constante peligro por banda, adueñándose del carril y permitiendo a su extremo jugar por dentro. La temporada pasada firmó dos goles y tres asistencias, y en la actual ya registra un pase de gol.

Además, tiene una gran mentalidad. Es consciente de su superioridad física y, lejos de esconderse, se atreve a encarar a su par, a retarlo y a crecerse ante futbolistas de talla mundial. Un buen ejemplo son sus duelos contra Vinicius, uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo. El rumano, de hecho, se dio a conocer en LaLiga en el Santiago Bernabéu, secando por completo al brasileño en su debut en Primera.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2028 y una cláusula de rescisión de solo 25 millones de euros, apunta a ser uno de los grandes atractivos del verano. Teniendo en cuenta sus 27 años, experiencia en LaLiga y todas sus cualidades, puede encajar en cualquier liga ‘top’ del planeta. También en proyectos atrevidos y muy ofensivos, que dejan muchos metros a la espalda. Por ello, el Barça se interesó en su momento por él para generar competitividad en el carril de Jules Koundé.

Andrei Ratiu, jugador del Rayo Vallecano / EFE

De momento, el rumano está cien por cien centrado en el Rayo, en firmar el mejor papel posible en el campeonato doméstico y en la Conference League. Pero su nivel es tan arrollador como su velocidad, y está listo para retos aún mayores. ¿Quién se lo llevará?