'Rajada' de Martín Presa, que responde al Poznan: "Es miserable; aquí se cambiaron Cristiano y Messi y no hubo pegas"

El Rayo Vallecano - Lech Poznan tuvo polémica incluso antes de arrancar el partido. Finalmente, el 'gato al agua' se lo llevaron los vallecanos con una victoria agónica en los últimos minutos, pero el estadio de Vallecas fue protagonista del encuentro antes de que empezara.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el club polaco describió el estadio vallecano, "básico y primitivo", como "una reliquia del pasado" y con con complementos "como los que se usaban en las fiestas de cumpleaños de los años 80".

Sobre ello ha sido preguntado el presidente del club madrileño antes del partido de la Conference League, calificando el vídeo de "miserable" porque el "reírse de la pobreza una persona o entidad deportiva es algo incalificable, horroroso. Estamos muy molestos".

"Aquí se han cambiado Cristiano Ronaldo y Messi y no han puesto ninguna pega. Y ningún jugador del Lech Poznań tiene la altura deportiva de ellos. Me parece de una gran altanería", declaró Martín Presa a Movistar+.

"Tenemos el estadio que tenemos. Ha cumplido todos los parámetros que exige la UEFA después de un trabajo muy importante durante toso el verano.Es un vestuario que está apto. Seguramente no sea un vestuario lujoso como el de la Real Sociedad en Anoeta o el del Real Madrid en el Bernabéu, pero es un estadio digno", añadía.

Además, en su respuesta, Presa aprovechó para destacar la "suerte" del conjunto visitante a la hora de recibir apoyos institucionales que no recibe el Rayo: "Quizás no tenemos la suerte del Lech Poznań, ya que el Ayuntamiento de Poznań, en colaboración con el gobierno de Polonia, le han construido un estadio en el que se han gastado 166 millones de euros para la Eurocopa de 2012".

"Más quisiéramos nosotros que nuestras autoridades locales se gastaran lo mismo en construirnos un estadio. Llevo tiempo diciendo lo vetusto que es nuestro estadio y poniendo todo para construir un estadio, pero no tenemos los apoyos necesarios", afirmó.

Por último, Presa se mostró contrario a este tipo de acciones, que no forman parte del espíritu de la competición: "Más allá de lo feo, es el caldeo del ambiente que puede generar esto. El fútbol está para unir, para estrechar lazos entre países y aficiones y esto ha sido todo lo contrario".