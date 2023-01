Primeras palabras de De Tomás tras su reestreno con el Rayo

"Seguramente con el paso de los días me iré encontrando mejor", ha dicho el delantero Su equipo ha perdido 1-2 contra el Betis en Vallecas, pero se mantiene lejos del peligro

Raúl De Tomás, delantero del Rayo Vallecano, lamentó la derrota frente al Betis pero se mostró contento de poder volver a jugar después de cuatro meses sin poder competir al no poder ser inscrito hasta este mes de enero.

El delantero madrileño regresó al Rayo el pasado mes de septiembre pero con el mercado de verano cerrado ha tenido que esperar cuatro meses para poder jugar competición oficial.

"Hicimos un gran partido pero dos acciones de calidad de ellos les permitieron llevarse la victoria. El encuentro se decantó por esas acciones", confesó a Dazn Raúl De Tomás, al que se le notó falto de ritmo en los treinta minutos que jugó en la segunda parte.

"Llevo tiempo entrenando pero no tiene nada que ver la competición con entrenar. También he tenido tiempo para prepararme pero con una lesión las últimas semanas he estado parado. Seguramente me iré encontrando mejor con el paso de los días", concluyó.