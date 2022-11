Presa: "De Tomás es el mejor delantero de España, lo llevaría al Mundial"

El presidente del Rayo Vallecano habló sobre el ex del Espanyol "Además, tenemos al mejor delantero del mundo, Radamel Falcao. No he visto cosa igual desde Hugo Sánchez"

Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, declaró este jueves que Raúl De Tomás, RDT, es el "mejor delantero de España" y que si fuera seleccionador "lo llevaría" al Mundial de Qatar convocado.

Raúl De Tomás, que jugó en el Rayo entre 2018 y 2020, regresó al club madrileño en septiembre pero al estar el mercado cerrado no pudo ser inscrito y no podrá jugar competición oficial hasta el 1 de enero de 2023.

"Raúl De Tomás es el mejor delantero de España y con él esperamos un plus en el área y en el gol. Yo lo llevaría al Mundial porque está entrenando muy bien y uno no se olvida de jugar en tres meses. Puede hacer muy bien a España y al Rayo", dijo Martín Presa, en declaraciones a Dazn.

"Además, tenemos al mejor delantero del mundo, Radamel Falcao. No he visto cosa igual desde Hugo Sánchez. Con Raúl De Tomás, junto a Falcao y Camello, tenemos una delantera ilusionante", confesó.