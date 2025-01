Presa carga de nuevo contra Míchel: "Me parece una falta de respeto y un tono chulesco que no procede"

El intercambio de opiniones entre Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, y Míchel, entrenador del Girona, parece no tener fin. El nuevo capítulo llegó con las declaraciones del máximo mandatario del club madrileño en la cadena 'Cope'

En la mañana del martes, Míchel volvió a la carga en la previa del partido de Champions ante el Arsenal, dejando claro su postura y mostrándose orgulloso de sus raíces obreras vallecanas. Y Presa no se mordió la lengua y respondió de nuevo en 'El Partidazo de Cope'.

LA RESPUESTA DE PRESA

En primer lugar, el presidente del Rayo Vallecano reconoció que su relación con el actual técnico del Girona es buena, aunque admitió "a Míchel no le sentó bien la destitución pero le tengo cariño".

"Estuvo el día del centenario, vino conmigo, le di un abrazo, y cuando he coincidido con él en Girona, le veo y le doy un abrazo. Me sabe mal. Es un hijo del Rayo y le sentimos como algo nuestro, y estamos orgullosos de lo magnífico entrenador que se ha convertido. Aquí tiene todas las puertas abiertas", añadió.

Por último, Presa respondió a las palabras de Míchel acerca de su escaso sentimiento de pertenencia. "Me ha parecido improcedente. No soy consciente de que exista el idioma vallecano, me parece una falta de respeto y un tono chulesco que no procede. No sabe lo metido que estoy yo. El que no está metido en Vallecas es él, que hace años que lo dejó. Aquí venimos todos los días", explicó.