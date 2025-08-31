Presa carga contra los Bukaneros: "Los valores que dicen tener son contrarios a los del club"

Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, criticó este domingo al colectivo de aficionados que conforman Bukaneros, lamentó la huelga de animación que habrá esta noche en el partido contra el Barcelona y dijo que "los valores que dicen tener son contrarios a los del club".

Los aficionados del Rayo Vallecano, entre ellos Bukaneros, la peña que habitualmente se sitúa detrás del único fondo con asientos del estadio, anunció una huelga de animación para el partido de esta noche frente al Barcelona en señal de protesta por la gestión de Martín Presa.

El máximo dirigente del club, a su entrada al restaurante para la comida oficial de directivas con Joan Laporta, cargó contra Bukaneros y criticó la letra de su famosa canción 'La vida pirata'.

“No lo vamos a tolerar. Los valores que dicen que son de Vallecas son los contrarios a los que defienden estos señores. Son contrarios al club. Hay que decirlo claro y alto. Hablan de barrio obrero y que yo sepa un obrero se rompe el lomo a trabajar", dijo Presa, que ironizó con la letra de la canción de Bukaneros.

"Analiza lo que dice la canción: ‘sin estudiar ni trabajar con la botella de ron y en cada puerto tengo una mujer’. Lo que dicen a la gente es que sean unos borregos, unos vagos, unos alcohólicos y que no respeten a la mujer. Esos valores son opuestos a los de Vallecas. Nosotros a los niños les decimos que estudien, trabajen, sean buenos hijos, buenos esposos", subrayó.

“No vamos a tolerar esta extorsión que llevamos muchos años. Ya hemos vivido situaciones bochornosas en el campo. Si quieren hacer huelga y no quieren animar, que no animen, pero si hay aficionados que quieren hacerlo no vayan a coaccionar porque tenemos imágenes de eso", señaló.

"También nos cortaron los cables aunque luego no se supo pero había una amenaza y un móvil. Si alguien no está de acuerdo que no se abone, que hay lista de espera de miles de personas. Ahora el Rayo es el club con mayor grado de cumplimiento económico de todo el fútbol profesional y pueden ir a la Liga a comprobarlo. También con mayor grado de éxito deportivo del ratio de generación de ingresos y capacidad de club con éxitos obtenidos", concluyó.