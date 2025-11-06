El Poznan critica las instalaciones del Rayo Vallecano: "Una reliquia del pasado"

El Rayo Vallecano lleva tiempo en el foco de las críticas por el estado de su instalaciones, tanto el estadio de Vallecas como de su ciudad deportiva. El club ya tiene entre manos, con la ciudad de Madrid, una reforma integral del campo, pero sigue sin estar completamente adecuado para la máxima competición, sobre todo ahora que compite en la Conference League.

El primer equipo que ha salido públicamente a quejarse del estado del estadio ha sido el Lech Poznań, equipo al que se enfrenta el Rayo este jueves en la Liga Conferencia (21:00h). Y ha sido mediante un curioso vídeo en sus redes sociales, en el que la entidad polaca hace un 'tour' por su vestuario en Vallecas, dejando varios 'recados' al Rayo.

"Para empezar, nos encontramos con una pared de cajas de cartón. Un fenómeno bastante extraño en un vestuario de fútbol, pero el misterio se resuelve rápido. Dentro hay agua mineral, algo que por supuesto es indispensable para los futbolistas", empieza diciendo el presentador. "Una reliquia del pasado, se siente el verdadero fútbol de antaño. Se ve, se oye y se siente".

En todo caso, una de las cosas que más le sorprenden al trabajador del Poznań son las toallas que el equipo local ha preparado para ellos. "Cada equipo tiene la obligación de preparar un juego de toallas para los visitantes, para el equipo que llega. Pero esto... queridos aficionados, algo así nunca lo había visto en ningún estadio. Como suele decirse, cada una de su propio tipo —sin duda, ¡es colorido! No me estoy burlando, claro; es un tipo de 'folklore futbolístico'".

"El vestuario recuerda tiempos pasados, como solemos decir. Hay un poco de tristeza, un poco de miedo", añade, antes de enseñar el espacio reservado para los entrenadores, definido como un estacio que se siente "como en una fiesta de los años 80. Una sillita de plástico como las de un jardín. ¡Divertido!"

Finalmente, el club polaco destaca la falta de luz en el vestuario. Hace un momento nos preguntábamos cómo hacer para tener más luz y poder mostrarles mejor la habitación. Nos preguntábamos dónde se encendía la lámpara… Y el misterio se resolvió fácilmente: no hay lámpara. Simplemente no se puede encender la luz. La única fuente de iluminación son esos bloques de vidrio arriba, por donde entra un poco de luz del pasillo."

"Así que sí, el vestuario del Lech Poznań en el Estadio de Vallecas es… bastante peculiar", finaliza el vídeo.

Vallecas, vandalizado

Además, en la previa del partido, unos aficionados ultras del Poznan se colaron en el estadio vallecano para hacer pintadas y vandalizar el estadio. Un vídeo que fue compartido más tarde por un grupo de aficionados polacos.

No se podrán comprar entradas en las taquillas

Según informó el Rayo Vallecano este martes, debido a la exigencia de la Policía y después de recibir una multa por parte de la UEFA la última jornada de la Conference League en Vallecas, "no se permitirá la venta de entradas en las taquillas físicas del estadio" por primera vez en 15 años.

"Esta medida, impuesta sin el consenso ni la participación del Rayo Vallecano, perjudica de manera directa tanto a la afición como al propio Club. Desde el punto de vista del Rayo Vallecano, esta medida se considera de nula efectividad para el control de aficiones visitantes y muy dañina para los aficionados que adquieren sus localidades el día del encuentro, así como para la actividad empresarial del Club", dice la entidad vallecana.

"El Rayo Vallecano desea recordar que, durante los últimos quince años, ha realizado un esfuerzo constante, ejemplar y sostenido para garantizar la seguridad en su estadio, con medidas mucho más restrictivas que la mayoría de los clubes y, a su vez, más efectivas que esta medida que ahora nos hacen adoptar, sin que en todo este tiempo se haya producido incidente alguno. Ese mismo periodo ha estado marcado, además, por una labor titánica de recuperación económica, en la que el Club ha destinado todos sus recursos y energías a superar una de las etapas más difíciles de su historia", añade, recordando que las entradas se tendrán que comprar los días antes del duelo.