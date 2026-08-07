RAYO VALLECANO
Otra polémica del Rayo: presenta su nueva equipación de nuevo sin franja
La primera camiseta del Rayo volverá a no contar con la icónica franja diagonal en el frontal de la zamarra
Parece que el Rayo Vallecano vive en una polémica constante. Después de todo lo vivido con el cierre del estadio de Vallecas, el nombre del club ha vuelto a salir hoy a la luz tras conocerse cuál será la primera equipación para la temporada 2026/27. Y ha generado revuelo. Un año más, la camiseta no cuenta con la franja.
El Rayo, de hecho, es el último equipo de LaLiga en hacer pública su camiseta para la nueva temporada. No ha anunciado aún ni la segunda ni la tercera.
En redes sociales, Óscar Valentín, Andrei Ratiu y Jorge De Frutos posaron con la tradicional camiseta franjirroja blanca, sin franja. Un símbolo que forma parte de la identidad del club desde el año 1949. Las críticas no han tardado en llegar. Umbro, la marca que viste al Rayo, ha apostado de nuevo por el rayo en lugar de la característica franja roja diagonal que ya genera controversia desde la temporada 2021/22, incluída la temporada pasada, año del centenario del club.
Sin embargo, la del portero sí que la incorpora, según puede apreciarse en una segunda publicación del club en la que aparece Augusto Batalla vistiendo la nueva camiseta, de color negro.
"Inspirada en nuestro escudo. Diseñada para luchar. Así luce la primera equipación del Rayo Vallecano para la temporada 2026-27", dijo el club en la publicación.
La principal novedad radica en las mangas negras y en los detalles dorados de los bordes. Además, aparece el escudo difuminado en un costado.
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