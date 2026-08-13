Las peñas del Rayo se plantan en un contundente comunicado: no irán a Butarque

La crisis va en augmento en Vallecas. Las peñas del Rayo Vallecano han anunciado este jueves, mediante un comunicado, que no asistirán al estadio de Butarque de Leganés la próxima semana para presenciar el partido del equipo vallecano ante el Deportivo Alavés (20 de agosto, 21:00h).

Este, de hecho, es el primer partido que el Rayo jugará como local lejos del estadio de Vallecas debido a sus problemas durante todo el verano con la Comunidad de Madrid. Y, en todo caso, tampoco estarán en campos como "El Plantío ni en las de ningún otro estadio que no sea el de Vallecas".

En el escrito, la Federación de Peñas Rayo Vallecano y la Plataforma ADRV han afirmado que "consideramos que atravesamos un momento crítico" y que hay que "salvar al Rayo Vallecano de esta crisis institucional, así como defender nuestros derechos como abonados".

"En primer lugar, ante el silencio institucional, exigimos al Rayo Vallecano que informe a sus abonados sobre cuántos partidos se jugarán fuera de Vallecas. Creemos básico que el Club haga este ejercicio de transparencia", dice el comunicado.

"Exigimos, así mismo, al Club que dé la posibilidad de solicitar la devolución del importe proporcional del precio del abono a los abonados que no acudan a los partidos que no se disputen como local en el Estadio de Vallecas. En el supuesto de que el Club no proceda de esa manera, estamos estudiando diferentes vías para reclamar dicha cantidad", añade.

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Uno de los puntos que destacan las entidades es que entienden que "esta situación es una modificación contractual de nuestro abono y consideramos que el Club es el responsable de este desenlace, tal y como prueba la auditoría de la CAM".