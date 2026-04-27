Pathé Ciss, futbolista del Rayo, enciende el debate arbitral: "¿Dan las mismas charlas sobre qué es falta o penalti en todos los clubes? Yo no lo creo"

La resaca del vibrante 3-3 entre Rayo Vallecano y Real Sociedad sigue muy presente en Vallecas. Más allá del frenético encuentro, el duelo dejó un profundo malestar en el conjunto 'franjirrojo' por varias decisiones arbitrales que consideraron claves en el resultado final. Un enfado que no solo se quedó en el vestuario -Isi Palazón terminó expulsado-, sino que trascendió públicamente en las últimas horas.

El último en pronunciarse fue Pathé Ciss, que utilizó sus redes sociales para lanzar una reflexión que rápidamente generó debate. El centrocampista senegalés cuestionó la uniformidad de criterios arbitrales en LaLiga con un mensaje directo: "¿Crees que los árbitros dan las mismas charlas sobre las reglas (…) en todos los clubes antes del comienzo del campeonato? Yo personalmente no lo creo". Una frase que resume el sentir de buena parte del vestuario 'rayista' tras lo ocurrido el pasado fin de semana.

La jugada que encendió la polémica fue la acción que terminó con el penalti de Ratiu sobre Pablo Marín, señalado tras revisión del VAR, y que supuso el 1-3 para los 'donostiarras'. Una decisión que llegó justo después de que el Rayo celebrara el que parecía ser el empate, un golpe anímico del que el equipo tardó en recuperarse. A ello se suma también otra acción muy protestada: una posible pena máxima sobre Ilias en los instantes finales que no fue señalada.

Ciss se suma a las protestas de Camello

El malestar ya quedó patente sobre el césped, pero fue Sergio Camello quien puso voz al enfado nada más terminar el partido. El delantero no se mordió la lengua en los micrófonos de DAZN y dejó una de las declaraciones más contundentes de la jornada: "Qué bonito era el fútbol cuando era fútbol. En lo que se está convirtiendo o en lo que quieren que se convierta, es una mierda".

Camello insistió en que el protagonismo ha cambiado: "Antes eran los futbolistas, ahora ya no es eso", y criticó duramente la intervención del VAR en la jugada clave: "Creo que no es penalti en la vida. Ya no solo para pitarlo, sino para anularnos un gol. Es un castigo tremendo".