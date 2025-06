El paso definitivo de Etienne Eto'o: 31 goles y ascenso a LaLiga

¡Qué difícil es llevar contigo un apellido de peso en el mundo del fútbol! Tan solo hay que remontarnos unos pocos años para encontrar varios ejemplos de hijos de grandes jugadores que apenas han podido disfrutar de este deporte por la enorme presión y las exigencias de los aficionados por sus 'genes'.

Por ello, en el mundo del fútbol parece trascendental la paciencia y la capacidad de ir poco a poco quedando etapas. Las prisas no suelen ser una buena acompañante, aunque lo cierto es que también existen excepciones como Lamine Yamal o Pau Cubarsí en el FC Barcelona.

Pues bien, hay un joven futbolista de 22 años con el apellido Eto'o en la espalda que también tiene mucho que decir en el mundo del fútbol. Etienne, hijo de la leyenda azulgrana Samuel, sigue dando pasos adelante en su carrera con el Rayo Vallecano.

Etienne Eto'o, hijo del mito azulgrana Samuel / Instagram

También es delantero centro y, como no podría ser de otra forma, lleva el gol en sus venas. El 'killer' camerunés ha logrado esta temporada ni más ni menos que 31 goles con la camiseta franjirroja, 30 con el filial y 1 tanto en Copa del Rey con el primer equipo. Nada mal.

Además, es de los que no se esconde en los momentos importantes y aparece cuando más se le necesita. En los seis partidos de 'play-off' a Segunda Federación, Etienne Eto'o ha firmado un total de seis dianas siendo decisivo y fundamental para el ascenso de su equipo.

Etienne Eto'o anotó el quinto tanto de los de Iñigo Pérez ante el Villamuriel / RFEF

El premio de debutar en LaLiga con el primer equipo ya le llegó en el mes de febrero, cuando dispuso de poco más de cinco minutos contra el Villarreal. El delantero nacido en Palma de Mallorca pero con nacionalidad camerunesa disfrutó de sus primeros minutos en la Primera División, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo.

Pero ahora le ha llegado la recompensa definitiva. El hijo de Eto'o formará parte de la primera plantilla del Rayo Vallecano de cara a la próxima temporada después de su excelente rendimiento en el filial rayista. Un ascenso más que merecido.

El propio jugador confirmó esta noticia en 'Onda Madrid' al finalizar contra el CD Varea: "A partir del 30 de junio paso a formar parte del primer equipo y no pienso en otra cosa que no sea jugar aquí, marcar goles y devolver a la afición y al club todo el apoyo que me dan".

Otro paso más en la carrera de Etienne Eto'o, que tiene un buen presente pero todavía mejor futuro. No le pesa su apellido, y con su trabajo y esfuerzo se ha ganado el salto al primer equipo del Rayo Vallecano. A sus 22 años, tiene todavía mucho recorrido en el mundo del fútbol.