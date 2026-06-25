'Operación Vallecas': el plan de la Comunidad de Madrid para el remodelación del estadio del Rayo

La Comunidad de Madrid ha presentado su propuesta para la remodelación integral de la casa del Rayo Vallecano. El objetivo de esta obra es que el estadio de Vallecas pueda ofrecer más aforo, ampliando su capacidad hasta los 18.500 espectadores frente a los 14.500 actuales.

No solo eso, sino que la idea que se plantea quiere adaptar también las dimensiones del terreno de juego a las condiciones que demandan: LaLiga para Primera División y competiciones internacionales.

Además, el nuevo estadio será modernizado con tal de ofrecer mejoras en aspectos como la funcionalidad, la accesibilidad o su capacidad para acoger diferentes eventos, no solamente de fútbol, sino de otras disciplinas o celebraciones sociales, siempre que sean compatibles con la actividad del equipo.

El interior del estadio será objeto de una reforma integral que incluirá la sustitución de los asientos, la modernización de los pasillos y la mejora de las infraestructuras y los servicios.

Asimismo, se llevará a cabo una reorganización de los espacios interiores, afectando a los vestuarios, la sala de prensa, la zona mixta y el palco. Por otro lado, las federaciones que actualmente tienen su sede en el estadio seguirán disponiendo de espacios propios dentro de las instalaciones.

La nueva fachada se prevé como una doble piel ligera, translúcida y permeable que permitirá mantener visible parte de la estructura original del edificio. Además, el estadio está incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid con un grado de protección parcial, lo que garantiza la preservación de sus elementos más representativos y de su configuración arquitectónica esencial.

Por otro lado, se aprovechará el terreno de la calle Arroyo del Olivar para la construcción de un edificio que tendrá diversas funciones e incluirá un aparcamiento subterráneo. Esta novedosa infraestructura estará conectada directamente con el estadio y de esta forma las prestaciones del complejo deportivo se ampliaran.

El objetivo es conseguir un espacio mejorado y versátil, no solo para el equipo rojiblanco, sino que sea el escenario para acoger iniciativas deportivas, culturales y sociales, convirtiéndose en un sitio de referencia para la ciudad.

Se estima que las obras tengan una duración de aproximadamente 24 meses, sin contar con el edificio multifuncional. Durante este periodo, se prevé compatibilizar los trabajos con la actividad deportiva del recinto para minimizar cualquier afección a su funcionamiento. La inversión destinada a esta intervención asciende a 60 millones de euros.

El Gobierno regional ha ejecutado recientemente distintos trabajos de mejora en este espacio por un importe cercano a los tres millones de euros.

Una de las principales actuaciones consiste en la construcción de una nueva grada en el fondo orientado hacia la calle Teniente Muñoz Díaz, que actualmente no dispone de asientos.