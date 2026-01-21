Oficial: Ilias Akhomach ficha por el Rayo Vallecano

Ilias Akhomach es nuevo jugador del Rayo Vallecano. Cedido por el Villarreal, el extremo de 21 años, subcampeón de la Copa África con Marruecos, defenderá los colores del equipo franjirrojo hasta final de curso, después de que haya superado con éxito el reconocimiento médico. Antes de marcharse a Vallecas, el futbolista formado en La Masia renovó su contrato con el Villarreal por un año más, es decir, hasta el 30 de junio de 2028.

El Rayo Vallecano no era la única opción de Ilias en este mercado invernal. Ni mucho menos. Su talento, desborde y capacidad para jugar en espacios reducidos, además de su polivalencia, que le permite actuar en varias posiciones del ataque, le abrieron las puertas de varios clubes de LaLiga, pero Iñigo Pérez lo convenció con su propuesta.

Aunque entra en los planes de Walid Regragui, Ilias, que acaba de defender a Marruecos en la Copa África, quiere ser importante en el Mundial, que está a la vuelta de la esquina. Y para ello necesita minutos. Que el técnico del Rayo le explicase el proyecto y su rol dentro de él fue una de las claves de su elección.

Objetivo Mundial

El de Hostalets de Pierola se presenta como una incorporación de lujo para un Rayo Vallecano que suma más magia a su ataque. Iñigo cree que puede encajar muy bien en el equipo y entenderse a la perfección con Isi, en la mediapunta, y De Frutos, como delantero. Su lugar estaría en la banda, peleando por un puesto en el once con Álvaro García, Carlos Martín o Fran Pérez.

En Vallecas hay competencia, pero no tanta como en Villarreal. Ilias dejó la disciplina del Barcelona en verano de 2023 para firmar por el conjunto 'groguet'. El futbolista expresó en su momento que salió porque sentía que podía explotar todas sus cualidades en otro equipo y llegó a un acuerdo con el club para salir de la mejor manera posible.

El delantero del Villarreal Ilias Akhomach pelea un balón ante el lateral del Osasuna Abel Bretones (d) este sábado, durante el partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports que disputan el Villarreal y el Osasuna en el Estadio de la Cerámica / Andreu Esteban / EFE

En noviembre de 2024 sufrió una grave lesión en la rodilla derecha (rotura completa del ligamento cruzado anterior) y no pudo volver al verde hasta este verano. Desde entonces, bajo las órdenes de Marcelino, ha disputado 15 partidos (9 de Liga, 4 de Champions y 2 de Copa del Rey), en los que ha tenido un total de 363 minutos de juego (menos de 25 por encuentro). Un breve capítulo para un Ilias que, aunque tiene entre ceja y ceja el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, está totalmente enfocado en romperla con el Rayo.