Oficial: Adrià Pedrosa, cedido al Rayo Vallecano

El Sevilla hizo oficial en la noche de este jueves la cesión por esta temporada al Rayo Vallecano de su lateral Adrià Pedrosa, quien la pasada campaña ya jugó a préstamo en el Elche.

El lateral zurdo catalán, de 28 años y que tiene contrato con el club sevillista hasta junio de 2028, llegó al Sevilla en el verano de 2023 tras acabar su vinculación con el Espanyol y el pasado curso fue cedido al Elche, con el que disputó 30 partidos, anotó un gol y dio dos asistencias.

Pedrosa ha jugado con la camiseta sevillista 75 encuentros oficiales, con tres goles marcados y cinco asistencias, repartidos en dos cursos completos (2023-24 y 2024-25) y un único partido ante el Getafe en la temporada 2025-2026, antes de su cesión al Elche.

El barcelonés, formado en la cantera del Espanyol, no entraba en los planes del entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, para la presente campaña y se le conminó a buscar un nuevo destino. El club del barrio de Nervión le ha deseado al futbolista "la mejor de las suertes en este curso con el Rayo Vallecano".