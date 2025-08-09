La nueva hoja de ruta de Etienne Eto'o

A Etienne Eto’o parece pesarle poco en la espalda la importancia de su apellido en el mundo del fútbol. Hijo de Samuel Eto'o, leyenda del FC Barcelona y uno de los mejores goleadores del siglo, el delantero nacido en Palma de Mallorca pero con nacionalidad camerunesa tiene por delante un brillante futuro en su carrera profesional con tan solo 22 años.

Aunque no está siendo un talento tan precoz como otros jugadores que están dando el salto incluso antes de cumplir los 18, Etienne se está construyendo su propia carrera a través de esfuerzo, trabajo y, sobre todo, muchos goles en las categorías más humildes del fútbol español. Sin ir más lejos, Eto'o consiguió la pasada temporada 31 goles con la camiseta del Rayo Vallecano, 30 con el filial y 1 tanto en Copa del Rey con el primer equipo.

Etienne Eto'o, con la camiseta del Rayo / EFE

Está claro que, como su padre, tiene el olfato goleador muy afilado. Y es que además le gusta aparecer en los momentos más calientes, cuando los buenos jugadores emergen y los mediocres se hacen más pequeños. En ese sentido, Etienne Eto'o firmó seis dianas en los 'play-off' a Segunda Federación, siendo fundamental para el ascenso de categoría de su equipo.

Su buen hacer en el filial incluso le permitió debutar con el primer equipo en LaLiga, con poco más de cinco minutos en la derrota contra el Villarreal. Asimismo, disputó también 15 minutos en la Copa del Rey en el duelo de primera ronda contra el CD Villamuriel, en los que le dio tiempo a estrenarse como goleador con el Rayo Vallecano.

Etienne Eto'o celebra su gol en la Copa del Rey / Agencias

Pese a este espectacular curso con el filial, hay muchas incógnitas con el futuro del hijo de Samuel Eto'o. Fue el propio Etienne el que confirmó su salto al primer equipo, aunque puede que sea tan solo un paso fugaz. "A partir del 30 de junio paso a formar parte del primer equipo y no pienso en otra cosa que no sea jugar aquí, marcar goles y devolver a la afición y al club todo el apoyo que me dan", anunció en 'Onda Madrid'.

Pero su futuro se aleja cada día más de Vallecas. A pesar de que sigue entrenando con normalidad, Eto'o no ha participado en los últimos dos compromisos amistosos del Rayo Vallecano y su salida es una opción muy real. No es nada fácil el salto de Tercera Federación a Primera División, y el club madrileño estaría planteando una cesión para que el delantero camerunés siga creciendo futbolísticamente.

De esta manera, aunque Etienne parece no tener hueco en la plantilla de Íñigo Pérez, salir en forma de préstamo a una liga de menor nivel bien seguro le ayudará a continuar elevando su nivel para regresar el día de mañana al Rayo Vallecano y hacerse un nombre en la Primera División del fútbol español.