Fin de la novela: El Rayo ya sabe dónde jugará ante el Alavés

Se acabó la telenovela. Después de muchas idas y venidas, además de rumores variopintos sobre dónde se jugaría el partido ante el Alavés, después de que la Comunidad de Madrid hiciera público que el Estadio de Vallecas sufriría "obras de urgencia" que podrían llegar a alargarse hasta seis meses, dejando al equipo sin estadio. El informe describía una "situación de obsolescencia generalizada", así como un "severo incumplimiento normativo" por parte del club, con algunas deficiencias que comprometían la seguridad y funcionamiento del recinto.

"Lo primero de todo es pedir disculpas, porque hay que pedir disculpas", declaró el presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa. Eso sí, el dirigente no titubeó al añadir que "Vallecas está mejor que nunca en comparación con los últimos cinco años", además de afirmar que la situación con la Comunidad de Madrid se debía a un simple "error administrativo" y a unas "fechas que nos bailaron con los plazos".

Ahora, pese a que en primera instancia no habían llegado a un acuerdo con el Leganés, 'Marca' informa de que se ha cerrado el trato para que los vallecanos utilicen el estadio de los pepineros. De hecho, la información apunta a que la propia Comunidad de Madrid habría intervenido para facilitar una solución que permitiera al Rayo jugar en la región y evitar así el traslado del partido a Burgos, una de las opciones que se barajaba.

Con experiencia en Butarque

De esta manera, la solución dista mucho de ser una novedad para el conjunto presidido por Martín Presa, puesto que la pasada temporada, el Estadio de Butarque ya debió acoger el choque que enfrentaba al Rayo Vallecano contra el Atlético de Madrid, a causa de los problemas que presentaba el césped de Vallecas, que obligaron a suspender también el partido que tenía que disputar ante el Real Oviedo, que finalmente se jugó el 4 de marzo en vez del 7 de febrero.

Fachada del Estadio de Vallecas / Ricardo Rubio - Europa Press / Europa Press

Sin embargo, la situación sigue siendo preocupante, pues, por ejemplo, el Consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, afirmó que "ahora mismo el club no está capacitado para ser titular de una concesión pública", además de sentenciar de forma escueta pero contundente. "Lo que ha pasado es intolerable", concluyó De Paco sobre la atípica situación de un club de Primera División.