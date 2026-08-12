Nobel Mendy, traspasado al Hull City por 20 'kilos'

Rayo Vallecano y Hull City han alcanzado un acuerdo para la transferencia definitiva del defensa francés Nobel Mendy por 20 millones de euros, más otros 5 millones en variables, una operación que pone fin a su etapa en el conjunto franjirrojo. Durante su temporada en el club madrileño, el central ha disputado 27 partidos, ganando progresivamente presencia, confianza y seguridad sobre el terreno de juego.

El central de 21 años destaca por su potencia física, contundencia defensiva y capacidad para imponerse en los duelos individuales, unas cualidades que le han permitido crecer y desarrollar su carrera en el fútbol español.

Con este acuerdo entre el conjunto inglés y el club español, Mendy se incorporará próximamente al Hull City, donde afrontará una nueva etapa profesional y continuará su desarrollo en el fútbol inglés. La operación podría alcanzar los 25 millones de euros en caso de cumplirse los objetivos contemplados en las variables.

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Desde el Rayo Vallecano han querido despedir al futbolista y desearle lo mejor en su nueva aventura. El club madrileño ha señalado a través de sus redes sociales: “Desear mucha suerte a Nobel en su nueva etapa”.