LALIGA
Nobel Mendy, traspasado al Hull City por 20 'kilos'
El defensa francés, de 21 años, firma por el conjunto inglés a cambio de 20 millones de euros fijos más cinco en variables
EFE
Rayo Vallecano y Hull City han alcanzado un acuerdo para la transferencia definitiva del defensa francés Nobel Mendy por 20 millones de euros, más otros 5 millones en variables, una operación que pone fin a su etapa en el conjunto franjirrojo. Durante su temporada en el club madrileño, el central ha disputado 27 partidos, ganando progresivamente presencia, confianza y seguridad sobre el terreno de juego.
El central de 21 años destaca por su potencia física, contundencia defensiva y capacidad para imponerse en los duelos individuales, unas cualidades que le han permitido crecer y desarrollar su carrera en el fútbol español.
Con este acuerdo entre el conjunto inglés y el club español, Mendy se incorporará próximamente al Hull City, donde afrontará una nueva etapa profesional y continuará su desarrollo en el fútbol inglés. La operación podría alcanzar los 25 millones de euros en caso de cumplirse los objetivos contemplados en las variables.
Desde el Rayo Vallecano han querido despedir al futbolista y desearle lo mejor en su nueva aventura. El club madrileño ha señalado a través de sus redes sociales: “Desear mucha suerte a Nobel en su nueva etapa”.
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