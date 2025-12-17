Mensaje esperanzador de De Frutos: "La lesión no es tan grave"

Vallecas tenía el corazón en un puño. Acababa de presenciar una desgarradora imagen con Jorge de Frutos, uno de los pilares del equipo, como protagonista. Corría el minuto 15 de encuentro cuando, el internacional español, sufrió una fea caída mientras se medía en el cuerpo a cuerpo con un Diego Llorente que también tuvo que ser sustituido. La lesión del segoviano, sin embargo, encendió todas las alarmas en un Rayo Vallecano que se temía lo peor con su rodilla.

Que saliese del estadio por su propio pie invitó al optimismo. “Jorge nota cierta inestabilidad y pide el cambio. Estamos con el susto en el cuerpo hasta ver las pruebas“, explicó Iñigo Pérez tras el 0-0 ante el Real Betis. ”Me siento muy identificado. Me sucedió algo muy parecido y, al final, ni los doctores ni nadie saben hasta que pasen unos días“, contó un Pedro Díaz que reaparecía tras semanas de ausencia por lesión. ”Esperemos que sea lo menos posible, porque es muy importante para nosotros“, deseó Isi en los micrófonos de 'Movistar +'.

Jorge de Frutos se lamenta tras una ocasión fallada ante el Athletic / Luis Tejido / EFE

De Frutos fue sometido durante la mañana del martes a una resonancia magnética que descartó una lesión de gravedad en su rodilla derecha. El rayismo respiraba tras horas de incertidumbre. Pero lo haría aún más tras leer el mensaje que publicó el propio atacante en sus redes sociales.

El mensaje íntegro

"En primer lugar, quiero dar las GRACIAS en mayúsculas a todos por vuestros mensajes de apoyo y de cariño estos días. Es muy bonito y emocionante ver que tanta gente, conocida y desconocida, se preocupa por mí en momentos como estos.

Afortunadamente, la lesión no es tan grave como podía parecer en principio. Ha sido un susto importante, pero desde ya estoy centrado en recuperarme lo mejor posible para volver a ayudar al equipo sobre el césped, haciendo lo que más me gusta".

Si todo va bien, Jorge de Frutos volverá a enfundarse la elástica franjirroja más pronto que tarde. Pedro Díaz cayó lesionado ante el Real Madrid el pasado 9 de noviembre y se le diagnosticó un esguince de rodilla. El pasado lunes, tras poquito más de mes de ausencia, sumó veinte minutos ante el cuadro bético.