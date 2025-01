Martín Presa responde a Míchel: "Lo ha dicho en español o en catalán?"

El Girona se fue de vacío de Vallecas y sumó su tercera derrota consecutiva. Bryan Gil adelantó - como hizo Arnau ante el Sevilla - a los de Míchel en el 58', pero Randy Nteka le dio la vuelta al marcador con un doblete en tan solo tres minutos. El equipo, frágil en defensa y con poca claridad en ataque, volvió a dejarse remontar en LaLiga, esta vez ante un Rayo Vallecano con una marcha más y que le superó en la clasficación.

Terminó el encuentro y Míchel, que lamentó que "la intensidad del Rayo nos ha hecho no estar bien en defensa" y que su equipo no controló el partido, fue claro en rueda de prensa: "Esas pérdidas de tiempo ya sé que no es por parte de Íñigo, es por parte de la directiva, que marca un poco esas situaciones, que es muy feo, porque el Rayo es un equipo que juega con unos valores de la hostia y hay cosas que quedan muy mal", expresó a los micrófonos de DAZN.

"Me joroba porque creo que los jugadores y el cuerpo técnico que tienen es la hostia y juegan al fútbol. No todo vale. Juegan al fútbol y ellos hacen las cosas muy bien, presionan muy bien, juegan hacia delante y para mí, para el espectáculo, es un placer ver al Rayo", sentenció.

Poco después, Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, respondió al técnico madrileño en su salida de Vallecas: "No he escuchado nada. Yo no soy protagonista", dijo mientras se bajaba de su vehículo. "Míchel puede decir misa. Yo si no he oído la rueda de prensa no sé qué puedo responder. He estado felicitando a los jugadores y me voy a casa. Los técnicos son los que llevan el equipo y los que deciden lo que se hace", añadió. "Lo ha dicho en español o en catalán", preguntó con tono de ironía.

"El entrenador del Girona puede decir lo que quiera decir. La directiva mucho tiene con hacer plantillas muy importantes y los técnicos son los que marcan las tácticas, el juego y demás. Pero vamos, que ahora Míchel estará aquí... Increíble, vamos", finalizó.