Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, rompe su silencio: "Vallecas está mejor que nunca"

El Rayo Vallecano va dando bandazos de un lado a otro y sigue sin saber qué pasará con su estadio. Ni las órdenes de la Comunidad de Madrid le sirvieron a Raúl Martín Presa, presidente del club, para abrir las puertas a los trabajadores designados para las tareas de rehabilitación del estadio, que se encontraba prácticamente repleto de basura.

Durante casi una semana ha mantenido blindado el Estadio de Vallecas, una instalación que no ha sabido conservar pese a estar bajo una concesión pública. Desde el club no se había alcanzado ninguna solución, pero sí se seguían renovando abonados.

"Lo primero de todo es pedir disculpas, porque hay que pedir disculpas", así rompía su silencio Presa en una entrevista concedida a Marca. Con papeles en la mano, aseguraba que "Vallecas está mejor que nunca en comparación con los últimos cinco años".

"Error administrativo, nos han bailado las fechas"

El presidente atribuía la situación con la Comunidad de Madrid a un simple "error administrativo" y a unas "fechas que nos bailaron con los plazos".

A falta de 15 días para su primer encuentro liguero ante el Alavés, todavía no se sabe dónde se disputará el partido. Sin embargo, Presa está convencido de que el Estadio de Vallecas estará listo a tiempo: "Estamos convencidos de que se podría jugar. En seguridad y salubridad hay informes; estamos centrados al 100 % en jugar en Vallecas".

El dirigente pedía proporcionalidad a la Comunidad de Madrid, ya que considera que "solo ha habido un error al atender un requerimiento" y que, por ello, debería castigarse únicamente como una infracción administrativa y no como una falta de mayor gravedad.

Exige proporcionalidad

"Deberemos tener la multa por no atender un requerimiento, pero tiene que haber una proporcionalidad", afirmaba, al tiempo que denunciaba el trato recibido durante esta situación, llegando incluso a asegurar que enviaron una corona funeraria a su madre "como si estuviera muerto".

En un informe de 100 páginas se exponían las deficiencias de seguridad que presentaba el estadio. "Ese informe se realiza, para mí muy desafortunadamente, por parte del auditor", afirmó Presa.

El club sostiene que la inspección no se desarrolló correctamente porque únicamente se les informó de que recibirían una visita, sin indicar que se trataba de una auditoría ni cuál era su finalidad. "A ese auditor, que en ese momento no sabíamos que era auditor, le atendió el conserje del estadio y le llevó a donde le pidió con toda facilidad".

Presa señala que el conserje del estadio no tenía ni los conocimientos técnicos ni la autoridad necesaria para informar sobre el estado del mantenimiento o entregar documentación. Según el club, el informe se elaboró con información incompleta.

Rechazan las conclusiones del documento

Por ello, rechazan las conclusiones del documento y aseguran que una auditoría independiente que han encargado las contradirá en gran parte. Presa niega la idea de que el estadio del Rayo carezca de mantenimiento o se encuentre en una situación de abandono.

Explicó que, desde que tuvo conocimiento del informe, reunió a los distintos departamentos del club para recabar toda la información sobre el estado de las instalaciones y defendió que los datos desmienten ese relato.

Reconoció que siempre hay aspectos susceptibles de mejora, pero insistió en que eso no significa que no se esté actuando. "El estadio es seguro. Desde que soy presidente, desde 2011, se han disputado más de 300 partidos en el Estadio de Vallecas como local y jamás ha habido un incidente de seguridad. Las hemos tenido difíciles".

Además, aseguró que el club cuenta con una empresa especializada en el mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios y que todas las instalaciones esenciales están revisadas y operativas.

"Hay una sobrepoblación de palomas"

Por si fuera poco, también señaló a otro de los grandes responsables de la suciedad del estadio: las palomas. "Es un estadio que tiene una dificultad que ya hemos explicado muchas veces: el problema de las palomas. Hay una superpoblación de palomas".

Presa reconoció y comprendió el enfado de los aficionados: "Lo entiendo, lo comparto y lo sufro", y subrayó la importancia de jugar en Vallecas para las aspiraciones del equipo de mantenerse en Primera División. "Vallecas nos hace más fuertes y perder esa ventaja supondría ponernos en una situación muy delicada; sería medio mandarnos a Segunda División".