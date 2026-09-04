Martín Presa, presidente del Rayo: "El césped de Vallecas está perfecto para jugar, es la tonalidad de un césped bermuda"

El Rayo Vallecano-Racing de Santander se disputará en Butarque. LaLiga rechazó este jueves el aplazamiento del partido, que deberá disputarse en Leganés pese a que Martín Presa, a diferencia de la Comunidad de Madrid, asegura que Vallecas está "en una situación óptima".

El presidente del club madrileño se pasó ayer por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' para analizar la situación del estadio y para desvelar el futuro de la entidad. "Mientras yo sea presidente, si la salud me lo permite, que espero serlo muchos años más, lo último que quiero es que el Rayo se vaya de Vallecas, entendiendo distrito de Vallecas. Lo he dicho por activa y por pasiva, que quede clarísimo", apuntó el mandatario.

Quiso Presa insistir en su idea de que el Rayo permanecerá en Vallecas, pero no se opone a la construcción de un estadio fuera del barrio si no le permiten seguir ahí: "Si a nosotros algún día se nos retira esa concesión, tendríamos que buscar construir inmediatamente otro estadio, intentaríamos en el distrito de Vallecas, pero si eso se nos hace imposible, antes sobreviviríamos. Pero es lo último que queremos".

"Iniciar medidas judiciales ante este atropello"

Volviendo a la actualidad, el Rayo Vallecano sigue sin poder disputar sus partidos de Liga en su estadio, por lo que Presa abrió las puertas de Vallecas a dicho medio de comunicación, que mostró imágenes del césped y de las instalaciones. "Estábamos convencidos al 100%, no al 99%, de que íbamos a jugar el partido en Vallecas. No comprendemos que el encuentro no se pueda jugar ahí", apuntó,

El presidente rayista amenaza, además, con tomar medidas judiciales en caso de que tampoco se pueda disputar ahí el duelo frente al RCD Espanyol, previsto para el 15 de septiembre: "Visto lo visto, nosotros lo que tendremos que iniciar son medidas judiciales y pedir auxilio judicial ante este atropello que estamos sufriendo. Si las cosas están bien, para mí no es admisible lo de 'es que tiene que firmar una auditoría'".

"El césped está perfecto"

Y pese a que las imágenes mostradas por 'El Partidazo' muestran aspectos como el césped todavía algo dañados, Presa tiene claro que "el estadio ahora mismo está en una situación óptima". "La gente no corre peligro viniendo a Vallecas, en ninguno de los 15 años conmigo ha corrido peligro, siempre se han hecho los simulacros de evacuación. El campo es muy viejo, está en condiciones correctas de mantenimiento y seguridad".

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Finalmente, cuestionado por el estado del terreno de juego, el presidente del Rayo Vallecano sentenció: "El césped, para jugar, yo lo veo perfecto. ¿Descolorido? Es la tonalidad de un césped bermuda. Pero si paseas por el césped tiene una altura homogénea. El capitán del Rayo (Óscar Valentín) dijo que está correcto, correctísimo. Por reglamento de televisión al césped se le mete tinte, en casi todos los estadios se hace, pero está homogéneo".