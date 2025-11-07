Martín Presa echa más leña al fuego entre Iñigo y Balliu: "Me parece completamente intolerable"

Sabor agridulce el que ha quedado en el Rayo después de la victoria de este jueves en la Conference. Vallecas recibía al Lech Poznan, que se marchó al descanso con un 0-2 a favor. Sin embargo, los locales reaccionaron en la segunda parte: Isi, De Frutos y Álvaro García, en el añadido, firmaron una remontada que desató la locura y mantiene invicto al equipo en Europa.

Ante la urgencia de darle la vuelta al marcador, Iñigo Pérez movió piezas rápido y en el minuto 55 realizó cuatro cambios de golpe. Uno de los sustituidos fue Iván Balliu, que no se tomó nada bien la decisión. Las cámaras captaron como el técnico se acercaba al banquillo para discutir con el lateral, un encontronazo que se relaciona con la ausencia de Íñigo en la rueda de prensa posterior.

El presidente del club, Raúl Martín Presa, habló en 'Radio Marca' sobre una polémica que no pasó desapercibida: "No puedo aportar nada más porque estaba en el palco y para eso están el director deportivo y el área médica", respondió con cautela. Pero al ser preguntado por un episodio similar de Vinicius en el clásico, fue tajante: "Me parece completamente intolerable que un futbolista proteste airadamente un cambio".

"A un futbolista se le paga por entrenar, por estar al 100% y por obedecer al entrenador. Cuando quiera, como quiera y durante el tiempo que quiera. Si un jugador protesta una decisión, está faltando al respeto al compañero que entra, al cuerpo técnico, a la afición y al club". Presa también reconoció que este tipo de situaciones pueden ser sancionables: "Sí. Hay un régimen interno. Y eso no se puede permitir".

Íñigo Pérez dando indicaciones durante el partido / Juanjo Martín / EFE

El presidente también se refirió, calificando de "miserable", al vídeo que publicó la cuenta oficial del Lech Poznan en redes sociales, donde un miembro del cuerpo técnico hacía un recorrido irónico por el vestuario visitante, criticando con sarcasmo su estado. "El deporte está para unir, no para despreciar. El vídeo fue completamente desacertado. Pero quiero agradecer que hoy no haya habido incidentes: la policía y nuestra seguridad han hecho un gran trabajo".

A pesar de todo, Presa celebró la remontada que mantiene viva la ilusión europea del Rayo: "Ha sido una victoria de las que se viven muy pocas veces. Levantar un 0-2 ante un rival europeo y ganarlo en la última acción es algo grandioso. Era casi imprescindible ganar para no quedar condicionados en las dos próximas salidas".

"Ha habido una explosión de júbilo tremenda. Estamos muy felices de poder regalar noches así a todo el rayismo. No es habitual ver remontadas así en campos como Vallecas".

El Rayo se coloca sexto en la tabla de la Conference, en puestos de clasificación directa a octavos. Este domingo buscará revivir una noche mágica ante el Madrid, y tras el parón de selecciones visitará al Oviedo antes de viajar a Bratislava para su siguiente compromiso europeo.