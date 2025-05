Martín Presa denuncia el trato que recibe el Rayo por parte de LaLiga y las instituciones: "Es una vergüenza"

Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, declaró este jueves que es "una vergüenza el trato que está recibiendo de instituciones, de LaLiga y de todo el mundo" su club y aseguró que cada partido que juegan en casa es "un sinvivir" por la cantidad de problemas a la que tienen que hacer frente y que a algún directivo le van a costar "un día un infarto o un ictus".

La situación del Estadio de Vallecas, que cada vez está más obsoleto y necesita una remodelación integral por su antigüedad, a veces llegando a extremos insalubres, es un tema que inquieta permanentemente a Martín Presa, empeñado en la necesidad de un campo nuevo a corto plazo con ayudas de las instituciones madrileñas.

"Es una vergüenza el trato que está recibiendo el Rayo de las instituciones, de la Liga y de todo el mundo. Queremos ganar pero también quiero que a ningún directivo le pase nada. A este paso le va a dar un infarto o un ictus a alguien un día y yo soy el capitán de este naviero, el último que tengo que abandonar", dijo Presa, visiblemente molesto en los micrófonos de DAZN.

"Esta semana hemos recibido un requerimiento por hacer unas actuaciones que hubiesen impedido el partido o hubiesen puesto en peligro al público. Es un requerimiento de una persona que conozco y que yo sepa los requerimientos los hace la policía o la Guardia Civil y no unos pseudopolíticos y más bajo un tono amenazante", confesó.

"Este partido (contra el Betis) se celebra porque ha estado trabajando gente del club veinticuatro horas. Cada partido que se juega es un milagro y esto no puede ser. Aquí en Madrid parece que no quieren que el Rayo esté en Primera", aseguró.

"Yo soy el séptimo presidente mas veterano de Primera, solo me he perdido tres partidos por fuerza mayor en quince años y conozco a todos los presidentes y todos los estadio y aseguro y asevero que no hay equipo peor tratado a nivel institucional y que reciba peores ayudas. Cada partido es mediante un esfuerzo de los trabajadores del Rayo y proveedores del club con un esfuerzo titánico y épico. No sabemos por qué este ensañamiento pero esto es un sinvivir y es muy triste que en el mejor momento del Rayo estemos en una situación tan amarga. Cada día es de calamidad", concluyó.