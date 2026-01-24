Martín Presa avisa: "Si el Rayo se queda en este estadio, muere"

El Rayo Vallecano lleva tiempo quejándose de su estadio. Tanto las instalaciones como el estado del césped han sido, en varias ocasiones, foco de críticas y polémica por su mal estado.

Este sábado, Raúl Martín Presa, presidente del club, advirtió de que la continuidad de la entidad rayista pasa por abandonar el actual Estadio de Vallecas. En su opinión, mantenerse en esa ubicación supondría la desaparición del Rayo del fútbol profesional.

El debate sobre el futuro del estadio, propiedad de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a reactivarse en los últimos días tras meses de discusión. Esta semana, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, aseguró en Onda Madrid que el recinto será reformado, aunque sin cambiar su emplazamiento.

Poco después, en la previa del encuentro ante Osasuna, Presa ofreció su visión sobre una situación que también le enfrenta a parte de la afición, muy crítica con el estado del estadio en aspectos como la seguridad o la limpieza.

“La propietaria del campo es la Comunidad de Madrid y yo con el campo no voy a decir nada. El campo estará, pero el Rayo Vallecano de este campo tiene que salir. Se quedará el campo, pero el Rayo Vallecano más claro no lo puede decir. Hay que ir a un campo con las necesidades del fútbol moderno y las necesidades de la competición”, afirmó el dirigente en declaraciones a DAZN.

El presidente fue aún más contundente al cerrar su intervención: “El Rayo, como se quede aquí, muere. Estará condenado a no estar en el fútbol profesional. Es un auténtico milagro, porque estamos compitiendo con diferencia de capacidades”.

Más críticas sobre el césped

Por su parte, tras el partido, Pep Chavarría, lateral izquierdo del equipo, aseguró que "el campo es una vergüenza, no podemos jugar aquí".

El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, también habló sobre el estado del césped. "El campo esta mal pero ambos jugamos en el mismo", decía el italiano. "El Rayo juega muy bien, me gusta mucho, tiene una afición increíble, y se merece un campo mejor porque puede hacer más. El campo esta mal. Cuánto de mal no sé pero es una lástima".

Finalmente, Iñigo Pérez, que comentó tras la derrota que "el descenso es una realidad que estamos tocando y nos pone en nuestro lugar", no quiso valorar el terreno de juego: "Cuando pierdes la ropa sucia se lava en casa. Cualquiera tiene libertad para opinar pero no es el día para hablar del problema estructural como club".