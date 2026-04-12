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Lío con Martín Presa en Son Moix: "Eres un hijo de pu**"

Según informó la cadena 'COPE', el máximo mandatario del cuadro vallecano denunció insultos graves en el túnel de vestuarios del estadio balear ante la presencia de la Policía

Iñigo Pérez: "Si dejando la eliminatoria del jueves perdida nos salvamos, yo la dejo".

Iñigo Pérez: "Si dejando la eliminatoria del jueves perdida nos salvamos, yo la dejo".

Iñigo Pérez: "Si dejando la eliminatoria del jueves perdida nos salvamos, yo la dejo". / LALIGA

Àlex Calaff

Àlex Calaff

El Mallorca consiguió una importantísima victoria en Son Moix ante el Rayo Vallecano (3-0). El ‘doblete’ de Vedat Muriqi y el definitivo tanto de Jan Virgili sirvieron para derrotar al equipo dirigido por Iñigo Pérez y significaron un golpe sobre la mesa en LaLiga.

Los ‘bermellones’, que han estado coqueteando con el descenso hasta la llegada de Martín Demichelís, ya suman dos triunfos consecutivos (uno de ellos contra el Real Madrid) y ya descansan en la decimoquinta plaza con 34 puntos, dos por encima del descenso.

PALMA, 12/04/2026.- El jugador del Real Mallorca Vedat Muriqi, celebra su gol contra el Rayo Vallecano, durante el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports entre el Real Mallorca y el Rayo Vallecano, este domingo en el Estadi Mallorca Son Moix.- EFE/ Cati Cladera

El jugador del Real Mallorca Vedat Muriqi, celebra su gol contra el Rayo Vallecano, durante el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports entre el Real Mallorca y el Rayo Vallecano, este domingo en el Estadi Mallorca Son Moix / CATI CLADERA / EFE

El partido, en el que el Mallorca fue mucho más contundente en las áreas, dejó una imagen llamativa tras el pitido final. Según informó ‘Tiempo de Juego’ de la ‘COPE’, Martín Presa, presidente rayista, abandonó el estadio balear muy enfadado denunciando un insulto por parte de una persona que se ubicaba cerca del túnel de vestuarios.

Presa, muy enfadado

El máximo mandatario recriminó a la Policía, al personal del Mallorca y al director de LaLiga que no actuaron para evitarlo. Según la información mencionada, alguien le llamó en repetidas ocasiones “hijo de pu**”, sin que se hiciera nada al respecto.

Pero el enfado de Presa no quedó aquí y su intención era denunciar lo sucedido y llamar personalmente a Javier Tebas, presidente de LaLiga, para que quedara constancia en el acta.

El sueño de la Conference

Más allá del altercado, el Rayo Vallecano está también fuera de peligro. Decimoterceros, con 35 puntos, los madrileños están tres puntos por encima de la zona roja de la tabla. En Vallecas, la ilusión es máxima con la Conference League.

Noticias relacionadas y más

Después de vencer al AEK de Atenas por 3-0 en la ida de cuartos de final, el equipo rayista tiene pie y medio en semifinales de la competición de bronce de la UEFA.

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