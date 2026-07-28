Javier Tebas respalda la decisión de la Comunidad de Madrid sobre el estadio de Vallecas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, respaldó la decisión de la Comunidad de Madrid sobre el estadio de Vallecas que deja al Rayo Vallecano sin su campo a dos semanas del inicio de la Liga. El recinto sufrirá "obras de urgencia" que empezarán cuanto antes y que podrían alargar hasta seis meses, dejando al equipo sin campo donde afrontar los partidos de liga.

El máximo dirigente de la competición española aseguró que es "una decisión que no se puede poner en duda", y que "el Rayo puede ir a jugar a ese estadio alternativo u otro que tenga para jugar”. Tebas comentó que "queda tiempo" todavía para definir la situación, "pero cuando un club se inscribe en la competición hay un estadio alternativo y el Rayo puede ir a jugar a ése u otro que pueda tener para jugar. Es una decisión que ha tomado la Comunidad, si apela a la seguridad no se puede dudar", recalcó.

Javier Tebas también se refirió a la reciente conquista de la Copa del Mundo por parte de la seleción y resaltó que España ha "ganado un Mundial con 17 jugadores" que juegan en LaLiga y defendió el modelo de la competición española, con "todos los clubes económicamente sostenibles".

"Tenemos que mantener la competitividad. Creo que vivimos una época popular en España, que parece que todo es fichar, gastar, derrochar, más que fichar. Fichar hay que fichar y están fichando. Hemos ganado un Mundial de fútbol con 17 jugadores en nuestra Liga. El fútbol español sabe cuándo tiene que gastar para invertir", afirmó Tebas.

Tras el acto de bienvenida a los clubes ascendidos a LaLiga EA Sports (Primera División) y LaLiga Hypermotion (Segunda), Tebas defendió el modelo del fútbol español, que definió como "competitivo en competiciones europeas, en selecciones" y "todos los clubes económicamente sostenibles".

"Sois muy jóvenes. No sabéis las épocas que vivíamos los 31 de julio. Bajaban muchos por no pagar a los jugadores. Esas noches del 31 de julio ya no existen. Que yo las he vivido, viendo negociaciones con los sindicatos, ya no existen", recordó.

Vuelven históricos

Tebas destacó que los clubes que han ascendido como el Racing, el Deportivo o el Málaga son "equipos históricos", aunque "ni la historia da puntos, ni los presupuestos dan puntos y tiene que ganar el que se lo gane en el campo". "Muchas veces los clubes se quejan de que ellos son más históricos que otros que están y por suerte, para el fútbol, la historia no da meritocracia deportiva", añadió.

El presidente de LaLiga apeló a la responsabilidad tanto de los ascendidos como de todos los clubes con la institución y comparó la situación de la Premier con la competición española y su propio control económico.

"El estado inglés ha intervenido en la Premier League, ha tenido un regulador. Aquí somos los clubes, LaLiga, los que nos controlamos económicamente. El año pasado perdió 1.000 millones de libras la Premier, en los 10 últimos años 10.000 millones de pérdidas. LaLiga tiene un concepto de lo que tiene que ser, por encima de todo la personalidad de la institución", agregó.