Iván Balliu: "Vinícius exagera mucho"

El lateral derecho del Rayo Vallecano fue el encargado de marcar al delantero brasileño "Intenté que tuviera en la cabeza que hace unas horas había salido la lista de Brasil... y salió todo bien", asegura el catalán

Iván Balliu, lateral derecho del Rayo Vallecano, estaba feliz, como todo su equipo, después de la victoria del Rayo Vallecano ante el Real Madrid.

El jugador catalán fue uno de los protagonistas del encuentro ya que fue quien se tuvo que encargar del marcaje de Vinicius en un duelo en el que saltaron chispas. Balliu reconoce, en declaraciones en 'A Diario', que el brasileño exageró en la jugada en la que el madridista pedía su expulsión por un golpe en la cabeza: "Sí que es verdad que le doy, le rozo un poquito la oreja y él también exagera. Yo intento frenarme y sí que me freno un poco con su oreja o su cabeza, pero sin intención de darle ni con violencia, que recibí mensajes diciéndome de todo, pero nada como pedir roja ni nada de eso".

El defensa del Rayo aseguró que había preparado como neutralizar al delantero del Real Madrid: "A jugadores así es difícil pararlos, había que buscar esos truquitos o ese otro fútbol. Intentaba ir fuerte, marcar territorio y que él también tuviera en la cabeza que hace unas horas había salido la lista de Brasil... y salió todo bien".

Reconoció sin disculpar al Madrid que no es fácil jugar en Vallecas: "No sé si estuvo, pero claro que influye. Juegas un lunes por la noche, en un estadio pequeñito, con la afición apretando un montón. No sé en su cabeza qué porcentaje tenían de estar en Qatar".

Balliu se formó en las categorías inferiores del Barcelona: "Estuve ahí muchos años y estoy muy agradecido. Pero no soy del Barça. Me gusta ver fútbol y ver muchos goles".