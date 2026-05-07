Isi Palazón se abre en canal sobre su infancia: "Me crie en un colegio"

La historia de Isi Palazón es la de una carrera construida a base de esfuerzo, decepciones y perseverancia.

Desde sus primeros pasos en Cieza hasta convertirse en uno de los referentes del Rayo Vallecano, el jugador murciano atravesó momentos de incertidumbre que marcaron su vida tanto dentro como fuera del campo.

Una infancia marcada por el fútbol

Uno de los episodios más particulares de su vida estuvo ligado a su niñez. Isi creció prácticamente dentro de un colegio debido al trabajo de su padre como conserje, una experiencia que recuerda como decisiva en su desarrollo personal y futbolístico.

"Mi historia es algo peculiar por el simple hecho de que yo me he criado en un colegio", explicó el futbolista. Rodeado de pistas deportivas y espacios para jugar, encontró en ese entorno el lugar perfecto para desarrollar su pasión. "Imaginaos dos pistas de fútbol sala para mí, una de fútbol, de baloncesto, bádminton", recordó, asegurando que fue "lo mejor que me ha pasado".

Entre sus recuerdos de infancia también aparecen anécdotas alejadas del fútbol. Isi confesó que uno de sus mayores temores era el momento de recibir las notas escolares: "cuando tenían que decir las notas a final de curso me metía debajo de la cama".

El sueño del Real Madrid y una salida dolorosa

El talento de Isi llamó pronto la atención del Real Madrid, que incorporó al jugador murciano a su cantera con apenas 13 años. El cambio fue radical: dejó atrás su vida en Cieza para instalarse en la residencia del club blanco y perseguir el sueño de convertirse en futbolista profesional.

Sin embargo, la aventura duró apenas un año. El cambio de presidencia en el club coincidió con su salida de Valdebebas, un episodio que todavía recuerda con amargura. "Fue un poco dramático. Creo que las formas podrían haber sido diferentes", confesó al recordar cómo varios jóvenes fueron llamados uno por uno para comunicarles que no continuarían en el club.

Aquella experiencia supuso un duro golpe emocional para un adolescente que se marchó solo de Madrid con la sensación de haber perdido una oportunidad única. Aun así, con el paso del tiempo, esa decepción terminó convirtiéndose en un motor para seguir creciendo.

Isi Palazón, en su etapa como jugador del Real Madrid. / REAL MADRID

Del Villarreal al regreso a Cieza

Tras dejar el Real Madrid, Isi logró relanzar su carrera en la cantera del Villarreal CF, donde pasó más de tres años. Allí volvió a sentirse futbolista, aunque el final tampoco fue sencillo. El club decidió no renovarle y el murciano regresó a Cieza para jugar en Tercera División.

Ese momento marcó uno de los periodos más complicados de su vida. En el podcast Offsiders recordó cómo pasó de tener estabilidad económica a quedarse sin ingresos de un día para otro. "Esa torta de realidad llegó rapidísimo. De cobrar, imagínate con esa edad 2.000 euros a cobrar 0 euros", relató.

La falta de apoyo de su agencia de representación agravó todavía más la situación. "No he vuelto a saber nada desde entonces de esa agencia", lamentó.

Trabajos en el campo para seguir adelante

De vuelta en Cieza, Isi tuvo que combinar el fútbol con trabajos agrícolas para ayudar a su familia. El jugador recogía melocotones mientras entrenaba por las noches con el club local, en unas condiciones muy diferentes a las que había conocido en el fútbol profesional.

"Defraudado conmigo mismo, frustrado de ver lo que tenía… Allí llegaba al vestuario y tenía mis chanclas, mis botas, mi toalla, todo preparado", recordó sobre su etapa en Villarreal. El contraste con su regreso a casa fue enorme: "En Cieza tenía que llevarme mi mochila con todo".

El futbolista explicó que apenas percibía 300 euros mensuales gracias a la ayuda de un amigo de su padre, ya que el club no podía asumir más gastos. "A mí no me pagaba el Cieza, me pagaba esa persona", contó.

El ascenso hasta Primera División

Pese a todos los obstáculos, Isi nunca dejó de creer en sus posibilidades. Su carrera volvió a despegar tras su paso por el filial del Real Murcia y posteriormente por la SD Ponferradina, donde terminó de consolidarse.

En 2019, el Rayo Vallecano apostó por su fichaje y encontró en Vallecas el escenario perfecto para explotar definitivamente. Dos años después debutó en Primera División y se convirtió en una de las piezas clave del equipo madrileño.

El centrocampista del Rayo Vallecano Isi Palazón durante el partido de LaLiga entre el Rayo Vallecano y la Real Sociedad celebrado en el estadio de Vallecas en Madrid / EFE

Hoy, Isi Palazón es uno de los capitanes y referentes del conjunto franjirrojo. Su historia se ha convertido en un ejemplo de resistencia para muchos jóvenes futbolistas que atraviesan momentos difíciles. "La herramienta suficiente es tu cabeza, eres tú", expresó como mensaje para quienes buscan abrirse camino en el deporte profesional.