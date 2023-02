Iraola resuelve las dudas sobre su futuro

El técnico Andoni Iraola aseguró que está "centrado" en el equipo madrileño, a pesar de los rumores sobre el interés del Leeds United s buenas temporadas que está realizando Iraola al frente del Rayo han llamado la atención de varios equipos en los últimos tiempos

Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, reconoció que esta última semana hubo "ruido" sobre su futuro debido al interés del Leeds por hacerse con sus servicios de forma inmediata pero aseguró que está "centrado" en el equipo madrileño y su situación "no ha cambiado nada".

Las buenas temporadas que está realizando Iraola al frente del Rayo han llamado la atención de varios equipos en los últimos tiempos. El que más interés ha mostrado es el Leeds, que estaba dispuesto a contratarlo este mismo mes.

"Ha habido ruido esta semana pero mi situación no ha cambiado. Ahora que estaba tranquilo porque había acabado el mercado y podíamos centrarnos en lo futbolístico, ha venido esto. No ha cambiado nada ni a nivel contractual, porque sigo teniendo contrato, ni a nivel de compromiso. Estoy centrado al cien por cien en el Rayo y en ese sentido no ha habido ningún cambio esta semana", dijo Iraola, en conferencia de prensa.

"La última semana ha sido complicada porque hay muchos rumores y operaciones que no se cierran hasta el último momento. Son cosas a las que debemos dar cierta naturalidad y normalidad dentro del mundo del fútbol. Estas discusiones se tendrían que hacer vía interna y no hacerse públicas, aunque algunas son inevitables", confesó.

"Estoy bastante cómodo en esta situación, ya la viví en el Mirandés y ahora en el Rayo. Hay que cumplir con el trabajo y después se podrá hablar de situaciones contractuales. Hasta ahora, lo hemos hecho así. El primer año nos reunimos después del ascenso, el año pasado después de conseguir la salvación matemática y este año irá por esos derroteros", manifestó.

Esta jornada, el Rayo se enfrenta en el derbi madrileño al Getafe, que vive una realidad totalmente opuesta situado en descenso y peleando por la permanencia.

"Hay que saber jugar en estos escenarios, pero el Getafe llevaba la temporada pasada los mismos puntos y lo supieron resolver muy bien. Fueron capaces de jugar sin esa ansiedad, siendo competitivos y sacaron la temporada adelante. No creo que les vaya a poder la situación", señaló.

"El Getafe tiene jugadores con cierta experiencia, que entienden las dinámicas del fútbol y que están compitiendo bien. Vienen de sacar un empate muy bueno en el Metropolitano y todo lo que podamos conseguir tendrá que ser a través de nuestros méritos", apuntó.

Uno de los puntos fuertes del Rayo esta temporada está siendo la fiabilidad a nivel defensivo con ocho partidos sin encajar de los veinte ligueros disputados.

"Las porterías a cero son casi sinónimo de victoria. Es algo difícil de conseguir. Llevamos ocho en veinte partidos y es una de las claves. Dimitriev lo ha hecho alguna parada con 0-0 en los últimos partidos que nos mantuvo vivos en esos momentos. Estos números permiten al equipo estar en la posición que estamos", destacó.

Una de las mejores noticias del último mes es la recuperación del extremo Andrés Martín, que estuvo de baja debido a una lesión desde verano.

"Ha sido un fichaje de invierno para nosotros porque tuvo la operación en el hombro y no ha estado disponible hasta después del parón por el Mundial. Es una buena noticia para el equipo que hayamos sido capaces de sacar los resultados en dos partidos en los que Álvaro no ha podido estar disponible de inicio", dijo.

"Andrés es un jugador muy importante para nosotros. No habíamos podido estar a buen nivel cuando él no estaba y hemos conseguido que nuestra forma de jugar no haya cambiado. Andrés ha entendido lo que necesitaba el equipo en todo momento y es positivo ir ganando piezas que puedan entrar en la rotación", concluyó.