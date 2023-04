Iraola decidirá su futuro en el Rayo en las próximas semanas

El técnico vasco se sentará con el club vallecano después de los tres partidos seguidos que tienen por delante El entrenador franjirrojo está muy cotizado y la Premier ya ha llamado a su puerta

Andoni Iraola, el entrenador al que muchos consideran como el gran descubrimiento de la Liga Santander y que ya ha sido sondeado por equipos de la Premier, sigue siendo la pesadilla del Barça, tras volver a vencer en una noche de gran fútbol en Vallecas donde el conjunto de Xavi sucumbió a lo que preparó el técnico vasco. Iraola ha convertido al Rayo Vallecano en un equipo temido por todos, y lo ha hecho imponiendo su estilo de juego atractivo y directo, lo que hace que cualquier aficionado al deporte rey quiera ver un partido del conjunto 'franjirrojo'.

Desde que llegó al Rayo Vallecano en 2020, cuando todavía estaba en la Liga SmartBank, ha logrado un rendimiento impresionante, por lo que la afición espera con ansias que renueve su contrato que expira este junio. De hecho, esta temporada ha colocado al equipo vallecano en el noveno lugar con 43 puntos tras 31 jornadas disputadas, y con la permanencia prácticamente sellada, siguen soñando con la posibilidad de ingresar en los puestos europeos.

Iraola fue preguntado después del partido contra el Barça sobre la renovación de su contrato y dijo que se sentaría a hablar con el club cuando terminara el carrusel de tres partidos seguidos que les vienen ahora: "Con 43 puntos muy mal se nos tiene que dar para no estar salvados. Ahora no podemos renunciar a mirar arriba en la tabla y tenemos que incomodar a los equipos que están en zona europea. Cuando pasen estos tres partidos seguidos, me sentaré con el club para ver si seguimos o no la próxima temporada".