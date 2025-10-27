¡Insólito! El campo de Vallecas es más grande en LaLiga que en Europa

Situación curiosa cuanto menos la que se vive esta temporada con el terreno de juego de Vallecas, la casa del Rayo Vallecano. Y es que el campo del equipo franjirrojo presenta dimensiones diferentes dependiendo de la competición que disputa.

En ese sentido, las medidas del terreno de juego de Vallecas variará mínimamente respecto en Liga respecto a los últimos cursos. Ambas porterías fueron desplazadas aproximadamente medio metro hacia el muro, manteniendo la longitud total del terreno en 100 metros, prácticamente sin variaciones respecto a la medida previa. Eso sí, el campo no es igual de ancho en LaLiga que en la Conference League.

Para disputar la competición europea, la UEFA obligó al Rayo Vallecano a reducir las medidas del terreno de juego para poder mantener la distancia de seguridad necesaria respecto a la grada. Pero la única duda residía en saber si el club madrileño mantendría esta dimensiones también en LaLiga o volvería a su medida habitual.

Y, en el partido contra el Alavés, se pudo confirmar que Vallecas tendrá dos dimensiones, una para liga y otra para Europa. En la competición liguera, el ancho del campo tiene 66.6 metros, mientras que en la Conference League presenta alrededor de 64 metros, una diferencia aproximada de 1.3 metros por cada banda.