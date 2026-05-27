Iñigo Pérez, el sueño cumplido del Rayo: "Si cruzan la línea roja desaparecen los problemas personales"

En una época de ruido, de gestos para la galería y mucha expectación mediática, Iñigo Pérez ha llegado a la élite por el camino contrario. Esta es, quizá, una de las mayores lecciones que el entrenador del Rayo Vallecano ha dado al fútbol español: la importancia del saber estar, de no necesitar alzar la voz para convencer, transmitir su fantástica idea futbolística e implicar a un barrio entero que ahora sueña con ser el gran protagonista durante una noche.

En un fútbol donde el gesto a veces importa más que la idea, donde muchos entrenadores parecen obligados a sobreactuar cada victoria y dramatizar cada derrota, él ha elegido otra forma de autoridad: la de demostrar haciendo; no diciendo. Sus jugadores le han 'comprado' el discurso y la temporada ha sido sencillamente histórica. Pase lo que pase en Leipzig. Aunque claro, llegado a este punto de la película, todo el mundo quiere devorar hasta los créditos.

Iñigo Pérez durante el partido contra el Valencia. / Ana Escobar

Sin lugar a dudas, el técnico de Pamplona ha sido una de las grandes revelaciones del curso. Cuando asumió el primer equipo del Rayo en 2024 ya apuntaba maneras, pero su Rayo, esta campaña, ha sido otra cosa. Y no se podría explicar sin su manera de entender el fútbol. Es un entrenador total, porque su influencia va mucho más allá de su pizarra, de su 4-2-3-1, su bloque alto o cualquier indicación táctica.

El Rayo ha llegado hasta la final de la Conference League porque ha jugado bien, por supuesto, pero también porque ha creído como nadie. Ha competido como compiten los equipos que se creen que pueden lograrlo, como una familia unida y capaz de dejar los problemas fuera del césped. Y ahí entra uno de los conceptos más reveladores de su aventura en Vallecas: la “línea roja”. Lo explicó en Movistar Plus+, cuando Noemí de Miguel le trasladó la petición de Óscar Valentín.

Pinté un perímetro en el terreno de juego con una línea roja y yo estaba allí, en ese lugar, con sus parejas, amigos y familiares Iñigo Pérez — Entrenador del Rayo Vallecano

“Es el momento ideal de contarlo. Cuando llegué al Rayo no tenía tiempo de hacer eventos, pero al año siguiente les cité (a los jugadores) en una hora y en un lugar. Pinté un perímetro en el terreno de juego con una línea roja y yo estaba allí, en ese lugar, con sus parejas, amigos y familiares”, empezó explicando.

Alemao (derecha), del Rayo Vallecano, celebra con sus compañeros tras marcar el 0-1, el primer gol del partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Conference League contra el Estrasburgo. / MONAMMED BADRA / EFE

“Habíamos generado una amistad con ellos, porque yo estuve como segundo entrenador, y me negaba rotundamente a abandonarla, pero ahora tenía que tomar decisiones. La 'línea roja' constituye un pacto entre ellos y yo: antes de entrar al campo, de cruzar la ‘línea roja’, si ellos lo desean, y es bueno que sea así, porque ellos deben deciri. Por ejemplo, si no quieren entrenar por cualquier problema personal. Pero en el momento en que decidan cruzar la ‘línea roja’, no existe ningún problema personal que nos desvie del objetivo, del trabajo, de la búsqueda de la excelencia, durante hora y cuarto”, añadió.

“Fue un evento magnífico, lo recordamos muchas veces. Lo más importante es que ellos lo aceptaron y ha sido así hasta ahora. Ha sido especial y una de las claves del rendimiento deportivo de este equipo. El cuerpo técnico tenemos en cuenta todo, lo entendemos todo, cualquier situación, porque somos personas, pero si decides entrar dentro del campo no hay excusa. Esto nos hace prácticamente invencibles en este sentido”, finalizó.

Íñigo Pérez es un tipo discreto. Un entrenador total, que quiere controlarlo todo. La “línea roja” no es un castigo ni una amenaza, es una liberación para el jugador, pero también un compromiso férreo e inquebrantable. Todos los jugadores son iguales en su plantilla. Y eso convence a cualquiera. También de que pueden conquistar la Conference League este 27 de mayo.

A sus 38 años, Iñigo Pérez está ante una oportunidad impresionante: la de conquistar su primer título como entrenador tras poco más de dos años al mando de un Rayo que solo tiene un trofeo en sus vitrinas: el campeonato de Segunda División de la temporada 2017-18. Imagínense sumar uno continental en su vuelta a competición europea 24 años después.

¿Cuál es su techo? Difícil saberlo. Con esta manera de trabajar, con esta pasión, difícil dibujarlo. Lo que está claro es que Iñigo Pérez es más que un entrenador. Leipzig será el primer gran capítulo de algo mucho más grande. "Daría todo lo que tengo por ganar la Conference", decía en rueda de prensa. Por lo menos a nivel profesional, ha quedado más que comprobado.