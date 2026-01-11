Iñigo Pérez explota: "Tenemos un terreno de juego que no es digno de Primera División"

El entrenador del Rayo Vallecano Íñigo Pérez salió satisfecho por el triunfo del conjunto rayista ante el Real Mallorca, aunque dejó claro que el resultado no altera su diagnóstico del equipo. El técnico franjirrojo esquivó entrar en la polémica del penalti señalado a favor de los locales y fue muy crítico con el estado del césped de Vallecas, que calificó sin rodeos como impropio de la máxima categoría.

“Es un partido que hemos ganado pero que también podíamos haber perdido. La victoria no me cambia la percepción del análisis. Estamos a cinco puntos del descenso pero vamos al cuatrocientos por cien de nuestras posibilidades”, explicó en rueda de prensa tras el choque.

Sobre la acción del penalti cometido por Martin Valjent sobre Jorge de Frutos, Pérez optó por no polemizar ni responder a las palabras previas de Jagoba Arrasate. “Nunca hablo de los árbitros. Luego hablaré con Jagoba y le transmitiré mi opinión”, señaló, antes de añadir que tenía “ganas de ganar pero más de que el proceso siga impecable”.

Donde sí fue contundente fue al referirse al terreno de juego del Estadio de Vallecas. “Quiero que los jugadores puedan desarrollarse y mantener el nivel. Estoy molesto porque tenemos un terreno de juego que no es digno de Primera. Hoy hemos ganado pero necesitamos ayuda o tarde o temprano no nos va a dar. El terreno de juego no es digno”, insistió.

El técnico quiso desligar esta crítica del trabajo deportivo. “No me quejo de la plantilla o los fichajes porque el trabajo es excelente. A la vista está el nivel de los jugadores pero el césped es fundamental. Me da vergüenza tener este terreno de juego. Cuando dijo Pellegrini el tema de las medidas ya se sabe pero esto no. Tenemos la culpa todos y necesitamos ayuda para que el campo esté bien. No es un ataque, es una obviedad, igual que cuando no estoy bien yo me lo dicen”, apuntó.

Pérez también explicó cómo el mal estado del campo condiciona su idea de juego. “Yo no quiero cambiar el estilo de juego por el césped pero el campo obliga a alterar mis ideas. Contra el Getafe el balón no iba bien y eso hace que el jugador se sienta inseguro y más si hay un resultado a proteger. Eso hace que no llegues a hacer el juego que quieres. Hoy sucede lo mismo, cuando quieres tener control o dominio no sucede el apoyo o el pase. El jugador me va a decir que no quiere salir señalado y al final será contraproducente”, argumentó.

Por último, pese a la situación liguera (cinco puntos sobre el descenso) y al buen papel en Copa del Rey y Liga Conferencia, el entrenador reclamó un plus de exigencia. “Estamos con una nota del 9,5 y tenemos un 0,5 que debemos mejorar para que los partidos sean más redondos. Debemos obsesionarnos con eso. Esa pequeña parte nos penaliza porque el fútbol no atiende a números o a ciencia. Nos ha faltado madurez por crecimiento y si un partido se juega de modo determinado se hace. Si queremos seguir funcionando en los parámetros de excelencia debemos hacer bien ese 0,5 para no luego lamentarnos”, concluyó.