Ilias Akhomach, sobre los cánticos racistas en Cornellá: "¿Musulmán el que no bote? Me la pela"

Durante el partido amistoso entre España y Egipto disputado en el RCDE Stadium, se registraron cánticos de carácter racista procedentes de una parte de la grada. Se escucharon cánticos de “musulmán el que no bote”, un hecho que ha reabierto la discusión sobre la tolerancia cero y la respuesta institucional ante este tipo de comportamientos en las gradas.

En paralelo a este foco de tensión, el fútbol español vivió una noche bonita en Vallecas, donde el Rayo Vallecano se impuso con autoridad al AEK (3-0) en la ida los cuartos de final de Conference League. Un triunfo sólido que acerca al conjunto franjirrojo a las semifinales, en un partido en el que el equipo madrileño mostró eficacia ofensiva y personalidad en un escenario de máxima exigencia continental.

Uno de los grandes protagonistas fue precisamente Ilias Akhomach, autor del primer gol y pieza clave en el ataque vallecano. Tras el encuentro, el hispano-marroquí atendió a 'El Larguero', donde analizó tanto su momento deportivo como la actualidad extradeportiva, sin esquivar ninguna cuestión.

El atacante quiso rebajar la trascendencia de los cánticos mencionados en Cornellà, mostrándose contundente en su respuesta: “A mí no me influye en nada. La gente le da mucho bombo, pero me la pela”. Lejos de quedarse ahí, fue aún más explícito sobre cómo reaccionaría ante una situación similar en persona: “Cuando me lo digan a la cara, me reiré y les diré que son muy guapos”.

Ya centrado en lo futbolístico, Akhomach valoró la victoria del conjunto franjirrojo, aunque advirtió de la dificultad del partido de vuelta y del exceso de confianza: “Aquí ha sido 3-0, pero allí será como empezar de cero. Tenemos que ir a ganar”. El jugador también puso en valor el ambiente vivido en Vallecas y el papel de la afición en el crecimiento del equipo: “La afición merece mucho. Nosotros nos dejamos todo para que estén felices”.

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Por último, también dejó una reflexión de marcado carácter personal cuando fue preguntado por la sede ideal para la final del Mundial 2030, dejando clara su preferencia: “En Marruecos, en mi país, siempre”.