Guerra abierta entre Ratiu y el Rayo

En el Rayo Vallecano hay un buen lío con el futuro de Andrei Rațiu. El club madrileño sabe que será prácticamente imposible retener al futbolista rumano en este mercado de fichajes estival, pero parece totalmente dispuesto a tensar la cuerda hasta el final para sacar la máxima tajada posible por su salida.

En ese sentido, según informa el diario 'Marca', el Rayo ha rechazado una propuesta de 18 millones de euros para fichar a Ratiu por parte de un equipo de la Premier League. El presidente de la entidad vallecana, Raúl Martín Presa, exige la totalidad de la cláusula, 25 'kilos, mientras que el jugador no entiende esta postura del club.

Ratiu, goleador con el Rayo / EFE

Andrei Rațiu volvió a ser la temporada pasada una pieza fundamental en los éxitos del Rayo Vallecano. El lateral rumano disputó 36 partidos entre LaLiga y la Copa del Rey, en los que logró ver la portería en dos ocasiones además de repartir tres asistencias. Una vez más, se entregó por completo al equipo y ahora está dolido con el club.

Ratiu, que llegó gratis al Rayo, sigue siendo uno de los jugadores peor pagados de toda la Primera División. De acuerdo con la información del medio citado, el defensor rumano se encuentra decepcionado con el club porque esta oferta suponía una enorme oportunidad en el ámbito profesional y personal. Dar el salto a la Premier de la mano de una contrato con mejores condiciones salariales.

Además, el Rayo Vallecano ya ha movido ficha este mismo jueves. En un corto comunicado, la entidad anunció la compra de la totalidad de los derechos de Ratiu que pasa a formar parte en su totalidad al club vallecano.

"Rayo Vallecano de Madrid SAD y Villarreal CF han llegado a un acuerdo por el cual el Rayo Vallecano de Madrid ha adquirido el 50% de los derechos de Andrei Ratiu que mantenía el Villarreal CF. El internacional rumano pasa a ser, a todos los efectos, propiedad del Club madrileño", confirmó la nota.

De esta manera, el Rayo ya tiene todos los derechos de Ratiu y puede negociar con total libertad su salida. En caso de venta, ahora todos los ingresos serán para los madrileños y no tendrán que repartirlos con el Villarreal.