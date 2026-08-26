El Getafe rechaza la petición del Rayo de jugar en el Coliseum ante el Racing

Continúa la incógnita sobre dónde jugará el Rayo Vallecano sus partidos de local mientras no puedan jugar en Vallecas. Tras poder jugar la jornada 2 contra el Alavés en Butarque, campo del Leganés, el equipo de Martín Presa ha designado el Coliseum, estadio del Getafe, como sede para su próximo partido como local en el que se enfrentará al Racing de Santander.

Esta posibilidad se ha complicado en las últimas horas: según información de la 'SER', el propio Getafe ha avisado a LaLiga que esto no será posible, ya que el estadio está actualmente en obras y ellos juegan el lunes en casa contra el Celta, dejando solo dos días de margen entre ambos partidos.

Ante esta situación, el Rayo busca opciones para no tener que jugar en Burgos, a más de 250 kilómetros del barrio de Vallecas, con lo que el estadio de Butarque vuelve a sonar como una de las mejores opciones para ser el estadio donde el Rayo juegue de local. El Leganés no juega en casa esa jornada, lo que pondría más sencillo que el club ceda el estadio.

Pese a estar buscando campo para la jornada 4, la directiva del Rayo confía en que la Comunidad de Madrid dé el visto bueno al estadio de Vallecas en la inspección que se realizará mañana. El consejero Mariano de Paco aseguró hace cuatro días que "se abrirá cuando sea 100% seguro" y que "la documentación que ha presentado el club no es suficiente para justificar la seguridad del estadio".

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El partido contra el Racing de Santander se disputará el 5 de septiembre, con la incógnita a día de hoy de cuál será el estadio que albergará el partido. El Rayo confía en poder disputarlo en el Estadio de Vallecas pero, por si acaso, sigue buscando una alternativa tras la negativa del Getafe a ceder su campo para evitar tener que jugar en Burgos en caso de que la Comunidad de Madrid no dé mañana el visto bueno para que pueda volver a casa.