La Federación de Peñas del Rayo "condena" las acusaciones de Martín Presa

La Federación de Peñas del Rayo Vallecano emitió el pasado martes un comunicado en el que "condena las palabras" del presidente del club, Raúl Martín Presa, en las que asegura que Bukaneros coacciona a otra parte de aficionados, y se muestran partidarios de tender "puentes" para reconducir la situación social "francamente deficiente" que se vive con la directiva.

"La masa social activa del rayismo, organizada en torno a la Federación de Peñas del Rayo Vallecano, y también junto a plataformas y grupos independientes queremos manifestar que actuamos de forma democrática, transparente y unitaria en la toma de decisiones y que jamás hemos sufrido coacciones, amenazas ni vejación alguna de ninguna parte del rayismo, ni en el pasado ni el presente y, esperemos, en el futuro", declaró la Federación de Peñas en su comunicado.

"La realidad palpable de la situación social de nuestro club, que es francamente deficiente y bastante mejorable, es conocida de manera notoria, y desde hace muchos años, por todo aquel que esté relacionado de una u otra forma con el rayismo sean trabajadores del club, periodistas, aficionados o simples simpatizantes, amén de cualquier estamento político, jurídico o profesional donde se desenvuelva el Rayo Vallecano", exponen.

"Que el club sea un barco sin timón en materia societaria es culpa de quien va en sentido contrario a toda velocidad por la autopista pese a que todo el resto de conductores le adviertan con señales acústicas y luminarias de su imprudencia y temeridad y de poner en riesgo su integridad física y la del resto", declaran. Pese a todo lo expuesto, la afición del Rayo quiere "la paz social pero no a cualquier precio ni renunciando a los derechos como aficionados, pero también como ciudadanos libres que merecen respeto y consideración".

"Condenamos las palabras de quien dice ser nuestro representante de puertas para afuera y no hace más que avergonzarnos, una vez más, ante la sociedad, los medios de comunicación y los estamentos deportivos", subrayan. "Somos del Puente de Vallecas y estamos acostumbrados a tender todos los puentes que sean necesarios desde que nos enseñaron en el barrio, nuestras familias y nuestro entorno, que esa es la mejor manera de caminar y llegar a acuerdos beneficiosos para todo el mundo. Para entenderse entre dos orillas siempre será mucho mejor llevar esa idea a la práctica en lugar de destruirlos y dinamitarlos", concluyen.

Las palabras a las que se refiere la Federación de Peñas del Rayo Vallecano vienen a colación de las críticas de Martín Presa a la popular canción que entonan en los partidos Bukaneros, titulada 'La vida pirata', a la huelga de animación anunciada para el último partido frente al Barcelona y a las supuestas extorsiones que algunos miembros de este colectivo de aficionados hacen sobre otros.

"Mi enfado con ellos es porque el domingo me llamaron dos presidentes de peñas que fueron coaccionados y extorsionados. Nadie tiene que animar si no quiere pero el domingo vimos una imagen bochornosa. Dos jugadores querían entregar unas camisetas a unos niños y no los dejaron (Bukaneros). La gente de Vallecas no somos así. Estamos encantados que vengan figuras. Dudo que en más sitios hayan recibido más cariño", comentó Presa, tras salir de la Ciudad Deportiva al cierre del mercado de verano.