Éxtasis merecido en el Rayo: "El barrio pequeño ha llegado donde los gigantes no pudieron"

Alexandre Zurawski, ‘Alemão’, delantero brasileño del Rayo Vallecano, fue uno de los héroes de la conquista rayista. Marcó los dos goles del Rayo en la eliminatoria de semifinales de Conference League contra el Estrasburgo, uno en la ida y otro en la vuelta, y no pudo ocultar su felicidad en un momento histórico.

“Hicimos un gran trabajo en las dos partes, estuvimos muy bien, tuvimos mucha llegada, muchas ocasiones, y el gol vino en un momento bueno, al final de la primera parte, que nos hizo manejar mejor el partido”, declaró a Movistar+. “Ahora nos queda un paso que no será fácil, pero todos estamos muy ilusionados con la final y ojalá podamos ser campeones. Hasta entonces quedan muchos días y hay que seguir trabajando duro. Es increíble llegar a este momento”, añadió.

Alemao celebra su gol en Estrasburgo en la semifinal de la Conference League / MONAMMED BADRA / EFE

También habló otro de los héroes del cuadro vallecano, Augusto Batalla, quien paró un penalti a Enciso en el descuento para acabar de amarrar el billete a la final. “Estoy muy feliz, muy orgulloso y muy realizado por todo lo que conseguimos. Somos todos jugadores relativamente grandes, pasamos muchas cosas juntos y el fútbol nos debía algo. La vida es trabajar para que lleguen estos momentos”, comentó.

El portero argentino, que dedicó el triunfo a su familia, que está en Argentina, se acordó también de todos los seguidores del Rayo: “Lo dimos todo y nos vemos en Leipzig. El barrio pequeño ha llegado a un lugar donde unos gigantes no pudieron. Estamos muy contentos por estar en una final. A mí me ha tocado jugar algunas, pero esta es la más especial. Hoy jugamos de una manera increíble y a veces está bueno decirlo”, concluyó.

STRASBOURG (France), 07/05/2026.- Rayo Vallecano goalkepeer Augusto Batalla saves a penalty shot during the UEFA Conference League semi-finals 2nd leg match RC Strasbourg against Rayo Vallecano, in Strasbourg, France, 07 May 2026. (Francia, Estrasburgo) EFE/EPA/MONAMMED BADRA / EFE

Otro de los que mostraron su emoción por la gesta fue el capitán Óscar Trejo, leyenda del club. Está terminando su décima temporada en Vallecas, donde acumula 333 partidos oficiales. Aunque su rol en el equipo ya no es de titular indiscutible, es una pieza clave en el vestuario. “Es lindo sentirse querido por los compañeros y la afición. Yo creo que prevalece ser buena gente. Con el tiempo uno se da cuenta de lo sembrado y agradezco ser del Rayo y conocer a la gente que hace un desgaste tremendo por seguir al equipo”, reconoció.

“El fútbol es injusto a veces. Nos merecemos todos esto por el proceso que estamos teniendo y disfrutando de esta locura. Hemos llegado a la final y ojalá terminemos a lo grande. Ni en los mejores sueños me hubiera imaginado jugar una final con el Rayo. Que me regalen esto en el club de mi vida es algo inimaginable”, señaló.

Finalmente, también habló Iñigo Pérez, técnico del Rayo, quien aseguró que “se hizo justicia”. “Es el mejor partido que hemos hecho desde que tengo la fortuna de dirigir al Rayo”, destacó el técnico español. “No se entiende que a una final llegue alguien que no tenga fe. Un equipo precioso para que quede una final con mucha masa social”, finalizó.

Ahora, a rematar la faena en Leipzig.