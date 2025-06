"A Eto'o le llamaron negro, bastardo y le dijeron que su madre es una p..."

Todo estaba preparado para ser un partido más, con la habitual tensión de un duelo por ascender. Sin embargo, esta tirantez paso a mayores en el encuentro entre el Rayo Vallecano B y el Torrejón correspondiente al 'play-off' de ascenso a Segunda Federación.

Sobre el terreno de juego, el equipo franjirrojo venció por la mínima y se clasificó para la última eliminatoria para ascender de categoría. Pero la noticia también estuvo fuera del campo, donde Raúl Martín Presa, presidente del club franjirrojo, habría intentado agredir al futbolista visitante Jaime Alcolado.

El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, ante los medios / SERGIO PÉREZ / EFE

Un incidente que el Rayo Vallecano desmiente totalmente, e incluso señalan que esta acción fue en el sentido contrario. En ese sentido, el máximo dirigente del club madrileño atendió a 'Radio Marca' para dar su versión de este acontecimiento y denunciar insultos racistas, agresiones físicas y falsedad documental.

En primer lugar, Presa acusó a la afición del Torrejón de tener un comportamiento inaceptable durante el partido, insultando gravemente a los jugadores del Rayo: "Lo que más me duele no es que me llamen hijo de puta a mí, sino que a un jugador como Etienne Eto’o le llamen negro, bastardo y le digan que su madre es una p...".

Etienne Eto'o celebra un gol con el filial del Rayo Vallecano / @RayoVallecano

Asimismo, el presidente del Rayo Vallecano explicó que fue agredido: "Me agarraron por detrás, me golpearon en el pecho y me arrancaron la ropa. Terminé con el torso al aire". Y apuntó directamente contra el árbitro porque "no sólo no actuó, sino que mintió en el acta".

Por todo esto, Presa dejó claro que "el Rayo Vallecano va a ir por la vía penal hasta el final". "Voy a ampliar la denuncia. Alejandro Cobo creo que se llamaba, participó en la agresión y después se jactó después de ello en el vestuario", confirmó.

Por último, reflexionó sobre una situación que se empieza a normalizar en el mundo del fútbol: "Hoy insultan a Del Nido Carrasco, le ponen un muñeco ahorcado y le dicen que no salga de casa. ¿Eso no es grave?".

"¿Por qué se para un partido cuando se insulta con tintes racistas, y no cuando se llama hijo de puta a un directivo? ¿No somos todos iguales ante la ley?", agregó.