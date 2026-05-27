Antonio Anero (72 años), leyenda del Rayo: "Vallecas no disfrutará solo de una final, recordará para siempre el torbellino social que causó"

Antonio Anero (Madrid, 1953) es una de esas personas del fútbol que te regala su vida sin pedir nada a cambio. Un guardián de las esencias del primer Rayo que alcanzó la élite, cuando nadie se lo esperaba. Es decir, pura esencia franjirroja, hacer de lo improbable un hecho empíricamente demostrable, como sucedió con el ascenso a Primera que protagonizó su generación -la de los Uceda, Alvarito, Francisco, González, Tanco y tantos otros- en 1977 y como ha sucedido con la final histórica que el Rayo disputa hoy en Leipzig contra el Crystal Palace (21:00 horas).

Lo que habría dado Anero por ponerse un día más las botas (sumó más de 300 partidos para estar en el 'top 10' de la entidad) y compartir verde con los jugadores que hoy admira y que nacen en su discurso, como Álvaro García. Como hizo en su día con Felines, su ídolo de niño y con el que pudo jugar durante una carrera en la que se sacó otra.

La de Aeronáuticos, que después le permitiría trabajar en Barajas para cubrir el desencanto del fútbol, del que volvió a enamorarse por el mismo motivo que se divorció de él. El Rayo. El maldito Rayo que se mete por debajo de la piel para disolverse en la sangre. Contra esto, solo queda animar y entregarse al mejor representante del barrio más grande de Europa. Feliz, pase lo que pase, porque, como defiende Anero, lo importante no será la final, sino cómo se ha vivido.

Pregunta. ¿Cómo llega el Rayo Vallecano a la vida de Antonio Anero?

Respuesta. Yo he estado muy ligado a Vallecas porque mi madre es de Vallecas. De hecho, a mí me bautizaron en la avenida de San Diego. Mi madre era de allí. Mi padre era muy aficionado al fútbol. Y aunque vivíamos en Usera, empezamos a ir al Rayo. Era el equipo de mis sueños porque yo era aficionado al Rayo. Vi toda una temporada maravillosa en la que ascendió a Segunda. Acudíamos a Vallecas todos los domingos y cuando ya tenía la típica edad en la que te gustaría ponerte una camiseta oficial de algún equipo, dices: “Cuánto me gustaría jugar en el Rayo. ¿Tendrá infantiles y cosas de esas?”. Y ahí que me fui. Fíjate que ahora lo pienso y digo: un crío de 12 años tomó esa decisión él solo. Y yo no recuerdo, creo que ni el día de la prueba me acompañaron mis padres. Me fui solo a Vallecas porque antes nos movíamos así tranquilamente. Acudí a Vallecas y dije que venía de parte de Marcelino Gil, que era el tesorero, vecino de mi madre de cuando pasaban las penurias allí en Vallecas después de la guerra. Y nada, desde el primer día que llegué a hacer la prueba ya fue algo que no tuvo discontinuidad hasta mis 30 años.

Antonio Anero, en su etapa como jugador del Rayo. / ARCHIVO

P. ¿Existe falta de reconocimiento existe hacia aquella generación que logró el primer ascenso del Rayo en 1977?

R. Creo que, como sucede el fútbol, lo de ayer va importando cada vez menos y se fija más la atención en lo actual. Entonces se van pasando páginas de forma natural. De vez en cuando, echas una mirada para atrás y dices: “Bueno, voy a reflexionar a ver qué tiene que ver lo actual con lo precedente”. Pero yo creo que en su momento sí que se valoró. Lo que pasa es que el fútbol va muy rápido y todo se consume muy deprisa.

Nuestro Rayo era muy parecido al actual. Un Rayo de gente humilde. No había 'cracks' o, por lo menos, a priori no éramos jugadores de primera fila. Pero luego, a través de los resultados, sucedió que había un buen equipo, una buena armonía y un verdadero grupo Antonio Anero — Jugador histórico del Rayo

P. ¿Cómo era aquel Rayo del que usted formó parte?

R. Pues mira, lo estaba pensando y creo que se parecía mucho al Rayo actual. Era un Rayo que sorprendió y era un Rayo de gente humilde. No había cracks o, por lo menos, a priori no éramos jugadores de primera fila. Pero luego, a través de los resultados, sucedió que había un buen equipo, una buena armonía y un verdadero grupo. Todo eso que ahora vemos que es lo más importante y que ensalza Íñigo Pérez, yo creo que ya estaba ahí. Había buenos jugadores, ganas y una propuesta valiente. Un equipo que quería ganar desde el esfuerzo, desde la preparación física y desde el atrevimiento.

P. Muchos paralelismos entre aquel equipo y el Rayo de Íñigo Pérez.

R. Claro. Los elementos que pone en juego el Rayo actual para ganar a los adversarios tienen mucha conexión con nuestro equipo. No necesita tener demasiado el balón, pero sabe que llegando con velocidad y sorprendiendo hace mucho daño. Y luego hay algo que está por encima de la táctica: el esfuerzo y la solidaridad. Yo decía medio en broma que el Rayo se multiplica. Puede haber fallos, pero enseguida aparecen aciertos que los compensan. Hay una tremenda solidaridad y un esfuerzo, con un sistema defensivo sólido, jugadores bien colocados y pocas ocasiones concedidas. Pero me quedo sobre todo con el espíritu.

Luego han aparecido jugadores que han dado un salto de calidad, como Jorge de Frutos este año o Álvaro García en temporadas anteriores. No son futbolistas tremendamente brillantes en lo individual, pero ofrecen lo mejor de sí mismos para el equipo. Todos creen muchísimo en la idea de juego. Saben que tienen que entrar con velocidad, buscar profundidad y finalizar. Y todo eso está acompañado de un equilibrio muy importante. A mí este Rayo me ha sorprendido muchísimo. El año pasado tuvo esa pizquita de suerte que este año al principio no tuvo y parecía que la primera vuelta no terminaba de arrancar, pero luego las cosas se ajustaron y empezaron a brillar también los jugadores nuevos, incluso el chico que juega en la banda derecha y que ha venido cedido, Ilias Akhomach.

En este Rayo hay una tremenda solidaridad y un esfuerzo, con un sistema defensivo sólido, jugadores bien colocados y pocas ocasiones concedidas. Pero me quedo sobre todo con el espíritu. Luego han aparecido jugadores que han dado un salto de calidad, como Jorge de Frutos este año o Álvaro García Antonio Anero — Jugador histórico del Rayo

P. ¿Qué importancia tiene para la historia del Rayo jugar una final europea como la Conference?

R. Yo creo que marca un hito en lo deportivo. El club ha salido de un cierto ostracismo mediático y todo el mundo ya conoce al Rayo Vallecano. Creo que es muy importante para la entidad y para los socios, pero para mí lo más importante es el disfrute de la afición. La afición ha tenido un protagonismo y un subidón emocional que ha inundado todo Vallecas. Sociológicamente es increíble que la gente se vuelque para ver el partido en el campo. Yo creo que el torbellino social que ha producido esto es más grande incluso que el dato de “el Rayo jugó una final europea”. Eso es el iceberg, pero lo que hay debajo es que muchísima gente va a recordar qué hizo el día que el Rayo jugó esa final. Que se fueron con siete amigos a Leipzig, que fueron al campo a verlo… Me parece una eclosión social impresionante.

Antonio Anero, jugador histórico del Rayo (1972-1982), en el barrio de Hortaleza, donde sigue siendo un apasionado hincha del club de su vida. / DENÍS IGLESIAS

P. ¿Y cómo afronta un futbolista una final así? Porque da la sensación de que este Rayo se cree capaz de ganar a cualquiera.

R. Claro, esa sensación es posible. Habría que estar dentro del vestuario para saber si los jugadores son capaces, en su petit comité, de decir: “No nos gana nadie. Somos capaces de ganar a cualquiera. No nos van a meter un gol”. Porque yo creo que a veces sí se puede producir esa ilusión mental. Ojalá la tengan. Yo sí recuerdo los años del ascenso, cuando decíamos: “Es que nos pasamos por encima a los equipos porque tenemos una fuerza aplastante. En Vallecas no nos gana nadie”. Cuando tú te crees eso, el equipo se retroalimenta. Piensas que tu compañero es fenomenal, que va a meter gol seguro. Pero luego también la experiencia te hace ser cauto porque el fútbol depende mucho de situaciones incontrolables. Haces un penalti tonto, queda un jugador solo y te marca. Por eso soy prudente. Yo entiendo perfectamente que el aficionado piense: “Vamos a ganar a cualquiera”, pero el futbolista que ha vivido muchas cosas sabe que al final puede pasar cualquier cosa.

Yo sí recuerdo los años del ascenso, cuando decíamos: “Es que nos pasamos por encima a los equipos porque tenemos una fuerza aplastante. En Vallecas no nos gana nadie”. Cuando tú te crees eso, el equipo se retroalimenta Antonio Anero — Jugador histórico del Rayo

P. ¿Cómo debería ser el día después, pase lo que pase?

R. Yo no he tenido la suerte de vivir una situación así, pero creo que debe afrontarse desde la tranquilidad. Pensar: “He hecho lo que he podido, he ido al máximo y no tengo nada que reprocharme”. Y asimilarlo tal cual. Incluso aunque se gane. Luego depende mucho de cada uno. Hay gente muy propensa a pegar saltos y otra a hundirse en la miseria.

P. No tuvo discontinuidad su relación con el Rayo en lo futbolístico, pero sí emocionalmente. ¿Le costó reconciliarse con el club?

R. Sí, la verdad es que fue lamentable para mí. Cuando tuve conciencia de que nadie quería que yo siguiera dije: “Pero bueno, si llevo 30 años, si estoy en plenitud de facultades, ¿por qué no puedo continuar? ¿Por qué no podemos hablarlo?”. Me dijeron: “No vas a continuar el año que viene”. Y yo me cogí un rebote gordo y dije: “Ya no quiero saber nada del Rayo”. Luego me llamaron porque me debían todo el dinero del año y estaban al borde de bajar a Segunda B. Les denunciamos y yo, en un acto quijotesco, dije: “Va, la afición del Rayo es lo importante para mí”. Y no lo denuncié ante la Asociación de Futbolistas.

Pero me quedó un muy mal sabor de boca porque me hubiera gustado mucho acabar mi vida en el Rayo. Tuve una lesión que me condicionó bastante. La clavícula. Me la rompí en el Camp Nou cuando quedaban tres partidos para acabar la Liga en la que descendimos. Esa lesión no me dejó bien y los últimos años en el Rayo los pasé mal porque no entendía que no se contara conmigo. Pero claro, uno es joven y no sabe gestionar las cosas. Ahora pienso que tendría que haber dialogado con el entrenador, ver qué es lo que pasaba y qué pensaba el club de mí. En el Rayo es muy fácil querer al Rayo, pero muy poca gente se va diciendo: “Qué bien se ha portado el Rayo conmigo”. Muchos compañeros se sintieron decepcionados con el Rayo de aquel entonces.

En el Rayo es muy fácil querer al Rayo, pero muy poca gente se va diciendo: “Qué bien se ha portado el Rayo conmigo”. Muchos compañeros se sintieron decepcionados con el Rayo de aquel entonces Antonio Anero — Jugador histórico del Rayo

P. ¿Y cómo volvió a recuperar ese vínculo?

R. Yo dejo de seguir al Rayo y me enfrasco directamente, cuando dejo el fútbol, en la escuela AFE como entrenador. Era muy joven, tenía 32 o 33 años, y aquello me engancha muchísimo. Descubro el mundo de la formación y pienso: “Qué buen papel podría hacer en el Rayo”. Pero tampoco necesitaba volver al fútbol profesional porque estaba feliz allí. Luego, con el tiempo, la Peña 2004 empieza a hacer homenajes y yo seguía ligado al Rayo a través de la asociación de veteranos. Felines, Fermín, Francisco, Lorenzo, Benito… montamos la asociación de futbolistas del Rayo.

Y aunque nunca he querido meterme demasiado en organizaciones porque he sido más espíritu libre, sí que se fue creando un núcleo de amistad muy bonito. Tus compañeros te convierten un poco en referente. “Oye, llama a este, vamos a vernos”. Y cuando haces por estar con la gente, acabas sintiendo que tienes la obligación de seguir ahí. Porque además yo me siento muy amante de la afición del Rayo y de las aficiones en general. Entonces, cuando la gente se acuerda de ti, tú respondes con el mismo cariño. Al final eres un testigo del pasado y la gente quiere saber cómo era aquel Rayo. Ahí estaban Felines, Potele, Miguel Uceda, Juan Luna con su revista… Los que seguimos en Madrid sentimos un poco esa responsabilidad y también el privilegio de mantener viva esa memoria.

P. Usted además compaginó el fútbol con los estudios con el fútbol profesional. Nada más y nada menos que con Aeronáuticas. Fue a lo fácil.

R. Era dificilísimo. El nivel de exigencia era tal que solamente era apto para muy buenos estudiantes y gente muy inteligente que estudiara mucho. Y claro, siempre te queda eso de decir: “Joder, yo quiero ser ingeniero”. Pero al final tienes que decidir: “¿Quieres ser futbolista o quieres ser ingeniero?”. Y es muy complicado compaginarlo. Yo no podía renunciar a ser futbolista. Entonces bajas un poco tu nivel de autoexigencia académica y acabas una carrera más corta. Pero el fútbol es lo mejor. Luego todo tuvo recompensa porque conseguí mi trabajo en Barajas y al final hice un plan de vida muy completo. Nunca sabes si es lo mejor que puedes hacer, pero estoy muy contento. Y además queda mucho más que el fútbol. Aunque siempre piensas que podrías haber llegado más lejos o haber enfocado mejor algunas cosas, sobre todo desde mi mirada de entrenador y formador.

Estudiaba Aeronáuticas y era futbolista profesional. El nivel de exigencia era tal que solamente era apto para muy buenos estudiantes y gente muy inteligente que estudiara mucho. Y claro, siempre te queda eso de decir: “Joder, yo quiero ser ingeniero”. Pero al final tienes que decidir: “¿Quieres ser futbolista o quieres ser ingeniero?” Antonio Anero — Jugador histórico del Rayo

Antonio Anero, jugador histórico del Rayo Vallecano (1972-1982), posa durante la entrevista para SPORT. / DENÍS IGLESIAS

P. ¿Le sigue gustando el fútbol actual?

R. Sí, sí me gusta, pero el juego me aburre un poco. Lo veo muy predecible. Nosotros venimos de una época donde se potenciaba muchísimo la verticalidad, el uno para uno y el riesgo. Tú marcabas a un extremo y sabías que te iba a encarar continuamente. Ahora muchas veces ves que llegan arriba y el balón vuelve atrás, y otra vez atrás, y otra vez al otro lado. Parece balonmano. Todo está muy encorsetado y hay muy poca capacidad de sorpresa. Echo de menos más verticalidad y más atrevimiento. Que alguien se la juegue. Que haga algo diferencial. Porque al final los jugadores que emocionan son los que hacen eso, los que no devuelven el balón fácil sino que progresan, buscan un espacio o intentan un pase distinto. Y creo que eso hay que trabajarlo desde la formación. Hay que potenciar la creatividad, el atrevimiento y la valentía. Hay que hacer que el jugador se desinhiba y juegue sin miedo a fallar. A veces hay que arriesgar y perder un balón. Si limitas continuamente al jugador, le matas la creatividad.

P. Hablando de formación, ¿qué entrenadores le marcaron más? Tuvo usted a profesionales como Di Stéfano.

R. Mi estructura como futbolista se forjó sobre todo con José María Martínez en la cantera del Rayo. Entre los 15 y los 18 años es cuando entiendes realmente qué es jugar bien al fútbol, cuáles son tus virtudes y cómo desarrollarlas. Y sinceramente, luego he pensado que muchos entrenadores que tuve no eran demasiado formativos. No porque fueran malos, sino porque era lo que se estilaba. Los entrenadores no tenían la preparación que tienen ahora. Ahora los entrenadores son maravillosos. Lo que dicen de Íñigo Pérez, por ejemplo, que mejora a los futbolistas incluso en Primera División, me parece increíble. En formación eso es básico, pero conseguirlo en profesionales tiene muchísimo mérito. Ahora existe un trabajo individualizado impresionante. Tú puedes analizarte, trabajar defectos concretos y mejorar detalles específicos. Antes eso no existía. Y a mí me da muchísima envidia porque yo habría estado horas y horas en un campo aprendiendo cosas nuevas. Los futbolistas de ahora tienen una suerte enorme con las estructuras técnicas que existen hoy.

P. Y después de toda una vida ligada al fútbol, ¿con qué se queda?

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R. Yo he disfrutado del fútbol desde que tenía 12 años. Ha sido un apasionamiento. La pasión que tienes cuando eres juvenil es la misma que tienes cuando eres profesional. Y tener la suerte de vivir una pasión así es algo que queda para siempre.