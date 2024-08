El emocionante mensaje de Samuel Eto'o a su hijo tras ser convocado con el Rayo

El ex futbolista camerunés Samuel Eto'o escribió en su cuenta oficial de Instagram unas palabras de felicitación por su vigésimo segundo cumpleaños a su hijo Etienne Eto'o, en el mismo día en el que el jugador del Rayo Vallecano fue convocado para su primer partido en la Liga EA Sports, y le recordó que él es el "dueño" de su destino.

Etienne Eto'o fue fichado en julio por el Rayo Vallecano, procedente del Rayo Majadahonda, aunque la pasada campaña jugó en el CUC Villalba, con el que marcó 15 goles en la Tercera RFEF.

"Vivimos en un mundo donde reinan las batallas egoístas y fugaces. Eres el único dueño de tu destino. A través de tu trabajo, construirás solo tu trayectoria y tu destino. Nadie te dará regalos. Debes ser inmune a su manipulación y explotación contra tu familia y quienes te aman. Cortarse de los lazos familiares es la mejor manera de debilitarse. Tienes que detenerlos", escribió Samuel Eto'o, que entre 1998 y 2010 jugó 280 partidos y anotó 162 en LaLiga.

"Debes conservar esta hermosa conquista"

"Este día está lleno de símbolos: es tu cumpleaños. Y probablemente en este cumpleaños juegues tu primer partido con un club de primera división. Mi emoción de padre no puede impedirme recordarte que debes conservar esta hermosa conquista que es tu fuerza de carácter, tu magnífica sonrisa y este sueño inalterable que alimentas desde tu nacimiento", añadió.

Eto'o también le mostró su "apoyo" a su hijo hasta que consiga aquello que está por lo que lucha: "Las cosas se harán hijo. Si no es hoy, será mañana, si no, será pasado mañana..." Etienne no llegó a debutar en San Sebastián, donde el Rayo Vallecano se impuso por 1-2 a la Real Sociedad.