Don Isi Palazón: la leyenda de un Rayo histórico que no bebe Cruzcampo

Tuvo que ser Don Isi Palazón. Cuando su Rayo se temía lo peor. En menos de una hora, habían dejado escapar la valiosísima renta de la ida, un 3-0 que el AEK igualó en Atenas en menos de una hora. Dos zarpazos de Zine y un penalti de Marin dibujaban el escenario perfecto de una remontada histórica. Hasta que apareció la clase del ciezano.

Solo necesitó dos toques para paralizar el tiempo. El primero, un control orientado perfecto para ganar espacio. El segundo, un remate con el interior directo a la escuadra. Lo hizo con el temple y la calma que le caracterizan, como si ese gol no metiera virtualmente al Rayo en unas semifinales de competición europea por primera vez en su historia. Hacía 25 años que no pisaban unos cuartos de final.

El pitido final desató el éxtasis de los jugadores de Íñigo Pérez, que, antes de que el '7' saliese al rescate, se miraban entre sí con la cara del que sabe que ha dejado escapar una oportunidad de oro. No podía haber mejor protagonista que el bueno de Isi. En un fútbol cada vez más lujurioso e inaccesible, personalidades como la suya recuerdan a espectadores y futbolistas que, antes que nada, son personas.

Del huerto al fútbol profesional

Isi es un tipo sencillo, trabajador, humilde y al que no le gusta la Cruzcampo. Ese fue el argumento, en tono de broma, que le dio a un aficionado del Sevilla que le pidió que fichara por el equipo hispalense. Con 19 años se encontró con la cruda realidad del fútbol: Madrid y Villarreal le dijeron que no valía y entonces regresó a su pueblo a sudar de lo lindo en el huerto.

Pero no se rindió, y aunque reconoció que pensaba que "no valía para esto", el tiempo no le dio la razón: su calidad y su compromiso han demostrado que sí podía. Subió a Segunda con la Ponfe y a Primera con el Rayo. ¿Saben cómo? Sudando con la misma ilusión y humildad de cuando trabajaba en el huerto.

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Isi es de aquellas personas que no se olvidan ni de sus raíces ni de lo que cuesta llegar donde está. Su humildad habla por él. Y su piel también. Allí brilla el tatuaje que recuerda el ascenso con el Rayo en 2021 y ojalá que en poco tiempo pueda añadir el título de Conference League. De momento, ya ha metido a su equipo en semifinales de la competición de bronce de la UEFA. Paso a paso y a disfrutarlo. El Estrasburgo será el último obstáculo antes de la gran final en Leipzig.